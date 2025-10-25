Advertisement

لبنان

سلام زار المدرسة المارونية والمعهد المريمي الماروني في روما

Lebanon 24
25-10-2025 | 10:22
كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس": "زرت ظهر اليوم المدرسة المارونية في روما، هذا الصرح التربوي والروحي العريق، الذي يعكس عمق الروابط بين لبنان والفاتيكان".
أضاف: "وزرت أيضاً المعهد الماروني المريمي، حيث التقيت الأباء المشرفين عليه كما سررت بزيارة مكتبته الفريدة والتعرف على ما تكتنزه من كتب ومخطوطات نادرة".













