الصايغ: الأولوية هي إجراء الانتخابات

Advertisement

واعتبر الصايغ في حديث للـ"mtv"، أنّ "الأولوية اليوم هي إجراء الانتخابات في موعدها ونحن مقتنعون بأنّ مسألة توزيع النواب على القارات يحتاج إلى قانون".تابع: "رشّحني حزب "اللقاء " للانتخابات عن منطقة ومن الواضح أنّ هناك خمس لوائح منسوبة إلى الطائفة السنيّة وسنسعى لبناء تحالفات مناسبة".وأعلن أنّه "سيكون هناك تحالف ثابت بين القوات والحزب التقدمي في الانتخابات النيابية المقبلة وقد ينضم اليه ".أضاف: "نحن لسنا مع السلام ولا مع التطبيع مع إنّما مع الهدنة وورقة المبعوث الأميركي توم برّاك التي أقرّها كانت تنصّ على التفاوض مع إسرائيل لكنها سقطت لأنّ لا يريدها".وكشف الصايغ أن "نوّاب مقتنعون بأنّه لا يجب تسليم السلاح والصراع أكبر من البلد إذ يشهد الإقليم تبدّلًا في موازين النفوذ ولبنان يواكب هذه التحوّلات".