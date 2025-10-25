Advertisement

لبنان

الصايغ: الأولوية هي إجراء الانتخابات

Lebanon 24
25-10-2025 | 09:31
قال النائب فيصل الصايغ، "سنصوّت لصالح اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في حال طُرِح الموضوع للتصويت عليه وإذا لم يُعدَّل القانون فسنكون أمام تعطيل الانتخابات". 

واعتبر الصايغ في حديث للـ"mtv"، أنّ "الأولوية اليوم هي إجراء الانتخابات في موعدها ونحن مقتنعون بأنّ مسألة توزيع النواب على القارات يحتاج إلى قانون".
تابع: "رشّحني حزب "اللقاء الديمقراطي" للانتخابات عن منطقة بيروت ومن الواضح أنّ هناك خمس لوائح منسوبة إلى الطائفة السنيّة وسنسعى لبناء تحالفات مناسبة". 

وأعلن أنّه "سيكون هناك تحالف ثابت بين القوات والحزب التقدمي الاشتراكي في الانتخابات النيابية المقبلة وقد ينضم اليه حزب الكتائب".

أضاف: "نحن لسنا مع السلام ولا مع التطبيع مع إسرائيل إنّما مع الهدنة وورقة المبعوث الأميركي توم برّاك التي أقرّها مجلس الوزراء كانت تنصّ على التفاوض مع إسرائيل لكنها سقطت لأنّ الإسرائيلي لا يريدها".

وكشف الصايغ أن "نوّاب حزب الله مقتنعون بأنّه لا يجب تسليم السلاح والصراع أكبر من البلد إذ يشهد الإقليم تبدّلًا في موازين النفوذ ولبنان يواكب هذه التحوّلات".

 



الحزب التقدمي الاشتراكي

الحزب التقدمي

مجلس الوزراء

حزب الكتائب

الديمقراطي

الإسرائيلي

الاشتراكي

حزب الله

من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24