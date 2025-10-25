Advertisement

لبنان

لبنانيون يتلقون "اتصالات مشبوهة"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-10-2025 | 16:11
تلقى مواطنون اتصالات مشبوهة من أرقام خارجية ارتبطت برمز دولة أوروبية، وما إن تتمّ الإجابة حتى يُسمع صوت طنين قبل أن يتم إقفال الخط تماماً.
 
الاتصالات هذه وردت مؤخراً وتزايدت وتيرتها، فيما يُشتبه أن تكونَ خطيرة على الهواتف وبياناتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
