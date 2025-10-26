27
o
بيروت
26
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
8
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
موفد عربي رئاسي الى بيروت.. و "الحزب" مُلتزم بتطبيق وقف النار
Lebanon 24
26-10-2025
|
00:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المرتقب وصول موفد عربي رئاسي، تردد أنه يحمل رسالة تضامن وتأييد من
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
داعمةً لموقف
لبنان
الرسمي بحصرية السلاح بيد الدولة لبسط سيادته على كافة أراضيه تطبيقاً للقرار 1701، ورافضاً للضغوط التي تمارسها
إسرائيل
بمواصلة خروقها واعتداءاتها، وفق ما كتبت" الشرق الاوسط".
Advertisement
وكشف مصدر وزاري، وفق الصحيفة، أن لجوء إسرائيل إلى توسعة اعتداءاتها بعد انقضاء ساعات قليلة على لقاءات رئيس لجنة المراقبة الدولية لوقف النار الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد بالرؤساء الثلاثة، استدعى إحالتها إلى لجنة المراقبة، التي تبلغت منها لدى سؤالها عن الأمر بأن غاراتها على
البقاع
جاءت بناء على معلومات عن وجود مخازن للسلاح ومصانع لتطوير الصواريخ، رغم أنها بحسب مصادر اللجنة لم تتلقَّ أي شكوى من إسرائيل في هذا الخصوص تدعوها للتدخل فوراً لمعالجتها.
وفي هذا الخصوص، نقل المصدر عن جهة مسؤولة في لجنة المراقبة أن "
حزب الله
" لا يزال يلتزم بتطبيق وقف النار، ويمتنع عن الردّ على الخروق، ويتعاون مع
الجيش اللبناني
الذي يفرض سيطرته على المنطقة التي ينتشر فيها بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية الموقتة "يونيفيل"، وأنه لا صحة لما تروّج له إسرائيل حول تدفق السلاح إلى جنوب الليطاني، وأن عناصر الحزب يتجاوزون الخطوط الحمر ويتجولون بسلاحهم على امتداد الحدود.
وأكّد أن اللجنة لم تتبلغ من إسرائيل أي شكوى في هذا الشأن، وأن استهدافها عناصر الحزب يأتي في سياق مسلسل الاغتيالات التي تستهدفهم، ومعظمهم إما في طريقهم إلى منازلهم أو لدى خروجهم منها. وقال إن تجولهم في جنوب الليطاني لا يشكل خرقاً لوقف النار، وإن الجيش يطبّق تدابير أمنية مشدّدة، ويمنع كل أنواع السلاح، حتى الخفيف منه.
ولاحظ المصدر نفسه أن لا معوقات من الجانب اللبناني تمنع استكمال انتشار الجيش، بل إن العائق الوحيد هو إصرار إسرائيل على الاحتفاظ بعدد من النقاط الواقعة على حافة القرى الأمامية، وتدميرها المعدات والآليات التي تستخدم لإعادة إعمار البلدات المدمّرة. وأكد أن الخطة التي وضعتها
قيادة الجيش
لاحتواء السلاح في المنطقة الممتدة من شمال الليطاني حتى الحدود الدولية للبنان مع
سوريا
تطبق بحذافيرها.
ولفت إلى أن إسرائيل لن توقف ضغوطها على لبنان، وإن كان يستبعد لجوءها إلى توسعة الحرب على غرار تلك التي كانت قائمة قبل التوصل لاتفاق وقف النار في تشرين الثاني الماضي. وأكّد أن الجنوب، وامتداداً إلى البقاع، سيبقى خاضعاً حتى إشعار آخر، لموجات التصعيد، لكن هذا التصعيد، بحسب تقديره، سيبقى تحت السيطرة على الأقل في الفترة الزمنية التي تمتد إلى ما بعد زيارة البابا لاوون الرابع عشر للبنان، مطلع كانون الأول المقبل، من دون أن يعني أن طبول الحرب ستقرع مجدداً من بابها الواسع، فور مغادرته
بيروت
.
مواضيع ذات صلة
واشنطن تتنصل من ضمان وقف النار و "حزب الله" يجدد رفض تسليم السلاح
Lebanon 24
واشنطن تتنصل من ضمان وقف النار و "حزب الله" يجدد رفض تسليم السلاح
26/10/2025 11:53:15
26/10/2025 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"
26/10/2025 11:53:15
26/10/2025 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سينسحب وزراء "الحزب" و "أمل" من جلسة الجمعة؟
Lebanon 24
هل سينسحب وزراء "الحزب" و "أمل" من جلسة الجمعة؟
26/10/2025 11:53:15
26/10/2025 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1"
Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام لفت إلى أنّ اللقاء مع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان تركّز على مؤتمر دعم الجيش ومؤتمر إعادة الإعمار والتعافي ومؤتمر الإستثمار "بيروت 1"
26/10/2025 11:53:15
26/10/2025 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
الجيش اللبناني
قيادة الجيش
عبد الفتاح
إسرائيل
البقاع
تابع
قد يعجبك أيضاً
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
Lebanon 24
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:47 | 2025-10-26
26/10/2025 05:47:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
Lebanon 24
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:42 | 2025-10-26
26/10/2025 05:42:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
Lebanon 24
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:41 | 2025-10-26
26/10/2025 05:41:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
Lebanon 24
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:36 | 2025-10-26
26/10/2025 05:36:57
Lebanon 24
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
Lebanon 24
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:32 | 2025-10-26
26/10/2025 05:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "تغيير الساعة في لبنان".. أمورٌ لا يعرفها كثيرون
14:00 | 2025-10-25
25/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
Lebanon 24
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
06:30 | 2025-10-25
25/10/2025 06:30:25
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في لبنان... وفاة شابة بعد أن أحرقها زوجها بالزيت المغلي (صورة)
08:52 | 2025-10-25
25/10/2025 08:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
Lebanon 24
رسالة إسرائيلية إلى لبنان.. تقريرٌ يتحدث عن "تهديد كبير"
17:08 | 2025-10-25
25/10/2025 05:08:09
Lebanon 24
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
Lebanon 24
حديثٌ عن "اقتحام لحزب الله".. ماذا قال تقرير إسرائيلي؟
15:42 | 2025-10-25
25/10/2025 03:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:47 | 2025-10-26
المقداد: المقاومة ستبقى على طريق الدفاع عن لبنان مهما كانت التضحيات
05:42 | 2025-10-26
المطران تابت عن زيارة البابا للبنان: لها بعد روحي وسياسي مميزان
05:41 | 2025-10-26
الرابطة المارونية تجول في بعلبك ودير الأحمر وبرقا
05:36 | 2025-10-26
فضل الله: لخطة طوارئ وطنية تواجه مغامرات العدو
05:32 | 2025-10-26
شمعون: فكروا جيداً في اختيار نواب يمثلونكم ولا يسرقون حقوقكم
05:30 | 2025-10-26
وسيلة نقل غير مألوفة.. قريباً يُمكنكم التنقل جواً في لبنان! (فيديو وصور)
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
26/10/2025 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
26/10/2025 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
04:16 | 2025-10-19
26/10/2025 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24