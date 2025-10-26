اجتماعٌ لتكتل "الجمهورية القوية".. وتوجه لمقاطعة جلسة الثلاثاء

ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأحد، أن تكتل "الجمهورية القوية" سيعقد اجتماعاً اليوم لاتخاذ قرار مقاطعة جلسة الثلاثاء التشريعية، لعدم إدراج تعديل قانون الانتخاب على جدول أعمالها.

Advertisement