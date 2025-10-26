Advertisement

لبنان

اجتماعٌ لتكتل "الجمهورية القوية".. وتوجه لمقاطعة جلسة الثلاثاء

Lebanon 24
26-10-2025
ذكرت معلومات صحفية، اليوم الأحد، أن تكتل "الجمهورية القوية" سيعقد اجتماعاً اليوم لاتخاذ قرار مقاطعة جلسة الثلاثاء التشريعية، لعدم إدراج تعديل قانون الانتخاب على جدول أعمالها.
