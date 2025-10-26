Advertisement

لبنان

"تحالف التغيير": سنُقاطع جلسة الثلاثاء

Lebanon 24
26-10-2025 | 13:14
A-
A+
Doc-P-1434300-638971035479337864.jpg
Doc-P-1434300-638971035479337864.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعلنت كتلة تحالف التغيير التي تضمّ النواب ميشال دويهي، مارك ضو، وضّاح الصادق، بالاضافة الى أمين السرّ الكتلة النائب السابق رامي فنج، بعد اجتماع لها عدم حضور الجلسة التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء، إيمانًا بتمسك اعضاء الكتلة بالدستور اللبناني الذي يكفل حق النواب ويحفظ دورهم، في وجه من يصر على مخالفته بشكل متكرّر، من خلال ممارسته غير الدستورية، وخطابه الالغائي.
Advertisement

انطلاقًا من هذا الحرص، واحتراما للأصول الديموقراطية، وصونا لدور المجلس النيابي كسلطةٍ تشريعيةٍ تُعبّر عن إرادة الشعب اللبناني، تؤكّد كتلة تحالف التغيير على ما يلي:

- أولًا: تعتبر الكتلة ان ما أدلى به ويمارسه رئيس المجلس النيابي مخالف للأصول الدستورية والقانونية وينافي ابسط قواعد الديموقراطية والمنطق التشريعي.

- ثانيًا: من غير المقبول منع النواب من ممارسة حقهم ودورهم في تعديل أيّ قانون أو حتى تعديل الدستور عند الضرورة، فالقوانين ليست نصوصًا مقدّسة وليست كتبا سماوية، واصول تعديلها هي من صلب العمل التشريعي.

- ثالثًا: لا يجوز منع الحكومة من ممارسة دورها في طلب تعديل القوانين، فهذا من أبسط حقوقها التي يكفلها الدستور.

- رابعًا: إنّ حقّ اللبنانيين المقيمين في الخارج في التصويت هو حقّ دستوري غير قابل للتشويه أو الابتزاز السياسي، وتصويره على انه استهدافا لطائفة معينة ليس سوى تضليلًا مرفوضًا وتحريضًا رخيصًا يضرب من خلاله مبدأ المساواة بين اللبنانيين، ويعمق الانقسام الطائفي 

- خامسًا: إنّ المسؤولون عن تهمّيش هذه الطائفة المعنية، هم انفسهم من زجّوا لبنان في الحروب والعزلة، وفرضوا إرادات حزبية وفئوية عطّلت مؤسسات الدولة وأضرّت بجميع اللبنانيين.

لهذه الأسباب، سنقاطع جلسة يوم الثلاثاء، على أمل أن يعود رئيس المجلس إلى الدستور، ويعيد لثلث الناخبين حقّهم، ويعيد ثقة اللبنانيين بأنّ مجلسهم النيابي لا يزال قادرًا على الاحتكام إلى القانون.
مواضيع ذات صلة
الجمهورية القوية: نعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء النيابية
lebanon 24
27/10/2025 03:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: الكنيست يعقد الثلاثاء جلسة للمصادقة على تعديلات للميزانية بعد تغييرات بميزانية الدفاع
lebanon 24
27/10/2025 03:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ميشال دويهي: بعد إتصالات مع الكتل النيابية وتقييم الأرقام قررنا في "تحالف التغيير" عدم خوض انتخابات أمانة سر المجلس (الجديد)
lebanon 24
27/10/2025 03:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل جلسة الثلاثاء إلى الجمعة إخراج لحفظ ماء وجه الحكومة و"حزب الله" معًا
lebanon 24
27/10/2025 03:13:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الدستور اللبناني

مؤسسات الدولة

مارك ضو

نائب ال

الدستور

على أمل

الطائف

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:27 | 2025-10-26
19:08 | 2025-10-26
16:59 | 2025-10-26
16:13 | 2025-10-26
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24