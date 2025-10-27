26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اقترب موعده.. لبنان يستعدّ لاستقبال المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب
Lebanon 24
27-10-2025
|
05:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد
لبنان
لاستقبال المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب (Digital Youth Leaders International Forum)، الذي تنظّمه Rethinking
lebanon
بالشراكة مع
جامعة القديس يوسف
في
بيروت
(USJ)، وذلك في 31 تشرين الأول 2025 في قاعة جان دوكرويه – حرم
كلية العلوم
والتكنولوجيا (CST) في مار روكوس – دكوانة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة والنصف عصراً.
Advertisement
يأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان "The Cedar Reboots" ليجسّد عودة لبنان التدريجية إلى الخريطة الرقمية العالمية، من خلال التركيز على التكنولوجيات الناشئة والحديثة مثل
الذكاء الاصطناعي
، الروبوتات، الأمن السيبراني، والتعلم الآلي وتأثيرها المتسارع في القطاعات الحيوية كالصحة والإعلام والتعليم والاقتصاد.
ويُعد هذا المنتدى الثالث من نوعه على التوالي، بعد النجاح اللافت الذي حققته نسختا 2023 و2024، اللتان جمعتا آلاف المشاركين من لبنان والعالم حضورياً وافتراضياً عبر زووم والميتافيرس.
يتميّز منتدى 2025 بطابعه الدولي البارز، إذ يجمع نخبة من الخبراء الدوليين والمتحدثين من أعرق الجامعات والشركات المتعددة الجنسيات العالمية الرائدة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، لمناقشة مستقبل التحول الرقمي ودور الشباب في تحويل التطور التكنولوجي إلى صناعة مزدهرة مستدامة. يلي المؤتمر ورشات عمل تطبيقية لتمكين المشاركين ولاسيّما الشباب.
ويُفتح باب المشاركة أمام الجميع، سواء حضوريا في جامعة
القديس يوسف
، أو عبر البثّ المباشر على منصة زووم، أو من خلال تجربة ميتافيرس تفاعلية تتيح عيش أجواء المنتدى بشكلٍ مبتكر وفريد.
لمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي:
digitalyouthleaders.com
مواضيع ذات صلة
منتدى نسوي في بيروت يعيد رسم ملامح الفضاء الرقمي العربي
Lebanon 24
منتدى نسوي في بيروت يعيد رسم ملامح الفضاء الرقمي العربي
27/10/2025 14:53:31
27/10/2025 14:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا التاريخ... المنتدى العقاري الثالث في لبنان سينطلق برعاية سلام
Lebanon 24
في هذا التاريخ... المنتدى العقاري الثالث في لبنان سينطلق برعاية سلام
27/10/2025 14:53:31
27/10/2025 14:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الصليب الأحمر يستعدّ لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المقرّر الإفراج عنهم خلال ساعات
Lebanon 24
الصليب الأحمر يستعدّ لاستقبال الأسرى الفلسطينيين المقرّر الإفراج عنهم خلال ساعات
27/10/2025 14:53:31
27/10/2025 14:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستعد لاستقبال الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستعد لاستقبال الرهائن الذين ستفرج عنهم حماس
27/10/2025 14:53:31
27/10/2025 14:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة القديس يوسف
الذكاء الاصطناعي
القديس يوسف
كلية العلوم
lebanon
بيروت
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
Lebanon 24
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:35 | 2025-10-27
27/10/2025 08:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:31 | 2025-10-27
27/10/2025 08:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:28 | 2025-10-27
27/10/2025 08:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:20 | 2025-10-27
27/10/2025 08:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
Lebanon 24
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
08:18 | 2025-10-27
27/10/2025 08:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:35 | 2025-10-27
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:31 | 2025-10-27
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:28 | 2025-10-27
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:20 | 2025-10-27
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:18 | 2025-10-27
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
08:16 | 2025-10-27
شقير التقى قائدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 14:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 14:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 14:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24