لبنان

اقترب موعده.. لبنان يستعدّ لاستقبال المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:20
Doc-P-1434550-638971610234364059.jfif
Doc-P-1434550-638971610234364059.jfif photos 0
يستعد لبنان لاستقبال المنتدى الرقمي الدولي الثالث للشباب (Digital Youth Leaders International Forum)، الذي تنظّمه Rethinking lebanon بالشراكة مع جامعة القديس يوسف في بيروت (USJ)، وذلك في 31 تشرين الأول 2025 في قاعة جان دوكرويه – حرم كلية العلوم والتكنولوجيا (CST) في مار روكوس – دكوانة من الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة والنصف عصراً.
يأتي المنتدى هذا العام تحت عنوان "The Cedar Reboots" ليجسّد عودة لبنان التدريجية إلى الخريطة الرقمية العالمية، من خلال التركيز على التكنولوجيات الناشئة والحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، الأمن السيبراني، والتعلم الآلي وتأثيرها المتسارع في القطاعات الحيوية كالصحة والإعلام والتعليم والاقتصاد.
 
 
ويُعد هذا المنتدى الثالث من نوعه على التوالي، بعد النجاح اللافت الذي حققته نسختا 2023 و2024، اللتان جمعتا آلاف المشاركين من لبنان والعالم حضورياً وافتراضياً عبر زووم والميتافيرس.
 
 
يتميّز منتدى 2025 بطابعه الدولي البارز، إذ يجمع نخبة من الخبراء الدوليين والمتحدثين من أعرق الجامعات والشركات المتعددة الجنسيات العالمية الرائدة في عالم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، لمناقشة مستقبل التحول الرقمي ودور الشباب في تحويل التطور التكنولوجي إلى صناعة مزدهرة مستدامة. يلي المؤتمر ورشات عمل تطبيقية لتمكين المشاركين ولاسيّما الشباب.
 
 
ويُفتح باب المشاركة أمام الجميع، سواء حضوريا في جامعة القديس يوسف، أو عبر البثّ المباشر على منصة زووم، أو من خلال تجربة ميتافيرس تفاعلية تتيح عيش أجواء المنتدى بشكلٍ مبتكر وفريد.
 
 
لمزيد من المعلومات والتسجيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: digitalyouthleaders.com
 
 
 
 
