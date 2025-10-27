Advertisement

لبنان

من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
27-10-2025 | 15:32
عُلم أنّ عدد المتقدمين لدورة التطويع الخاصة بالمديرية العامة لأمن الدولة تجاوز الـ7000 بين ذكور وإناث، في حين أن عملية تقديم الطلبات ما زالت مستمرة في مكاتب شركة "ليبان بوست".
في المقابل، تحدثت المعلومات عن أنّ الرسالة الواردة من المديرية بشأن هذه الدورة تفيدُ  بأنّ "الكفاءة وحدها هي المعتمدة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

