من مديرية "أمن الدولة".. رسالة حاسمة

عُلم أنّ عدد المتقدمين لدورة التطويع الخاصة بالمديرية العامة لأمن الدولة تجاوز الـ7000 بين ذكور وإناث، في حين أن عملية تقديم الطلبات ما زالت مستمرة في مكاتب شركة "ليبان بوست".

Advertisement