Advertisement

لبنان

السيدة مي ميقاتي تشارك في احتفالية شركة "الصباح" بمناسبة عيد تأسيسها الـ71

Lebanon 24
27-10-2025 | 17:34
A-
A+
Doc-P-1434834-638972050955732785.jfif
Doc-P-1434834-638972050955732785.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شاركت السيدة مي ميقاتي، اليوم الإثنين، في احتفالية نظمتها شركة "الصباح إخوان" للإنتاج الفني في عيد تأسيسها الـ71.
Advertisement
 

وحضر الاحتفالية حشدٌ من الفنانين والممثلين اللبنانيين والعرب من بينهم دانييلا رحمة، وسام صليبا، قصى خولي، كريم فهمي، إلهام شاهين، كاريس بشار، وسام صليبا، تيم حسن وغيرهم. 
 

وأعرب المنتج صادق الصباح عن فخره بمسيرة الشركة، وقال: "بكل لحظة مجد وتعب بنشوف مراية رحلتنا... الرحلة اللي بتقول إنو الحلم ما بيموت، وإنو النجاح ما بيتورّث، بينصنع بشغف وإصرار كل يوم من جديد. اليوم خيي علي وأنا الجيل الثالث بمسيرة الشركة، وبيناتكم أنور وسفين الجيل الرابع، واقفين كلنا على أكتاف العمالقة".
 

الحدث اختُتم بجولة في المعرض وحفل موسيقي، احتفاءً بتاريخ طويل من الإنتاجات التي جمعت بين الفن والإبداع، ووضعت بصمة لبنانية في الدراما العربية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مواضيع ذات صلة
بحضور نخبة من نجوم الدراما العربية... شركة "الصباح إخوان" تحتفل بذكرى تأسيسها الـ71
lebanon 24
28/10/2025 02:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّدة ميّ ميقاتي عن ليلى سعد: تركت بصمة وكانت متواضعة ومحبّة
lebanon 24
28/10/2025 02:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إحتفالا بيوبيل تأسيسها الـ150 ..أمسية موسيقية لجامعة الحكمة في متحف سرسق
lebanon 24
28/10/2025 02:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24
السيّدة الأولى شاركت في مؤتمر "أنا لبنانية عربية"
lebanon 24
28/10/2025 02:14:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أفراح ومناسبات

دانييلا رحمة

الصباح إخوان

إلهام شاهين

صادق الصباح

السيدة مي

العمالقة

قصى خولي

تيم حسن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:29 | 2025-10-27
18:32 | 2025-10-27
18:06 | 2025-10-27
18:01 | 2025-10-27
17:42 | 2025-10-27
17:19 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24