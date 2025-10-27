السيدة مي ميقاتي تشارك في احتفالية شركة "الصباح" بمناسبة عيد تأسيسها الـ71

شاركت ، اليوم الإثنين، في احتفالية نظمتها شركة " " للإنتاج الفني في عيد تأسيسها الـ71.

وحضر الاحتفالية حشدٌ من الفنانين والممثلين اللبنانيين والعرب من بينهم ، وسام ، ، كريم فهمي، ، كاريس بشار، وسام صليبا، وغيرهم.



وأعرب المنتج عن فخره بمسيرة الشركة، وقال: "بكل لحظة مجد وتعب بنشوف مراية رحلتنا... الرحلة اللي بتقول إنو الحلم ما بيموت، وإنو النجاح ما بيتورّث، بينصنع بشغف وإصرار كل يوم من جديد. اليوم خيي علي وأنا الجيل الثالث بمسيرة الشركة، وبيناتكم أنور وسفين الجيل الرابع، واقفين كلنا على أكتاف ".