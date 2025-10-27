21
لبنان
مقدّمات النشرات المسائيّة
Lebanon 24
27-10-2025
|
18:06
A-
A+
مقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"
وقت الوشاية والتعطيل قوات...والتاريخ يشهد.
في فعل الوشاية هم سباقون، وفي التعطيل هم مبدعون، بدهم وما فيهم لأنهم قوات الإسترزاق على حساب كل أبناء وطنهم.
إنهم الوشاة القدامى يجددون جلدهم كالحرباء.
مرة يحرضون
الإسرائيلي
عبر صحيفتهم الصفراء على إجتياح
لبنان
، وأخرى يروجون لعقوبات تستهدف قامات وطنية.
وفي زمن تأمل فيه اللبنانيون بعهد جديد لإعادة إنطلاق الدولة وتفعيل مؤسساتها إثر عدوان اسرائيلي لا يزال مستمرا، وحدها قوات جعجع تعيش أسيرة في زمن غابر لا يريد أحد أن يعود اليه.
زمن يتحدث فيه جعجع عن تهاوي مؤسسات الدولة تحت وطأة التعطيل، فيما هو نفسه يقود حملة هذا التعطيل من خلال مقاطعة نوابه للتشريع، والسعي إلى فرض أجندته السياسية ببنودها الضيقة على جدول الأعمال الوطني والهدف الحقيقي هو لا اقتراع المغتربين ولا من ينتخبون بل تطيير الإستحقاق برمته.
انهم الوشاة القدامى الجدد تارة يدعون اخذ البرلمان رهينة بعد خطفه وأخرى يكذبون بخبرية دفن القوانين وطورا يستخدمون مصطلح الانقلاب الموصوف على الدستور فيما هم أرباب الرهانات الخاطئة والمجازر والخطف والذبح والدفن والإنقلابات وفي الإنقلاب تحديدا حلفاؤهم الأقربون والأبعدون شهود.
يعرف المسيحيون خصوصا واللبنانيون عامة أن جعجع قد أحسن القيام بكل الأفعال الآنفة الذكر وهو لم يقم يوما بسواها بل ومذ تسلمه قيادة القوات لا يزال يقيم في قوقعة مشروع حالات حتما.
وحتما رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم بواجباته الدستورية على أكمل وجه وفق ما ينص عليه الكتاب والنظام الداخلي وهو لم ولن يرضخ لأضغاث أحلام الجعاجعة في تحويل عمل المجلس الى لائحة تنتقي منها القوات ما يخدم مصلحتها A LA CARTE.
في الخلاصة بوجود نبيه بري صلوا الأبانا والسلام وإقرأوا فاتحة الكتاب على كل مشاريعكم الفئوية والإنعزالية...لأن لبنان سيبقى الوطن النهائي لجميع أبنائه والرئيس بري سيبقى حارسا للتشريع ولن يكون لبنان بوجوده مساحة للتشليع كما تبتغون...
والانتخابات ستحصل والسلام.
مقدمة الـ "أم تي في"
اسبوع ديبلوماسي بامتياز في لبنان. فإلى بيروت وصلت المبعوثة الاميركية مورغان أورتاغوس، وتبعها الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط، على ان يتبعهما رئيس الاستخبارات المصرية اللواء حسن رشاد.
الهدف من الزيارات الثلاث واحد تقريبا: توجيه تحذير الى المسؤولين في لبنان فحواها ان الامور "مش ماشية" وان التصعيد الاسرائيلي قد يصل الى حد تجدد الحرب، اذا... لم تقم بما عليها!
أجواء الخارج تتقاطع مع اجواء الداخل. فالولايات المتحدة بدأت تنظر الى لبنان كدولة عاجزة عن حل مشكلاتها، والى المسؤولين اللبنانيين كاشخاص مترددين لا يريدون تحمل اي مسؤولية ولا اتخاذ اي قرار صعب ولو انه يؤدي الى خلاص لبنان في نهاية المطاف.
والكلام
الاميركي
لم يعد مجرد اجواء بل تحول الى فعل.
مصادر اميركية رفيعة المستوى اكدت لمراسلنا في البيت الابيض ان سلاح
حزب الله
لم يعد مجرد ملف داخلي بل اضحى خطرا دوليا، ولهذا السبب بالذات اضحى الملف رسميا في يد فريق مكافحة الارهاب داخل مجلس الامن القومي، ما يعني ان لبنان اصبح تحت المجهر الاميركي المباشر وتحديدا تحت مجهر صقور الادارة الاميركية.
داخليا، الرئيس نبيه بري لا يزال يقدم مصالحه السياسية على الحسابات الوطنية، في ظل اصراره على مصادرة حقين.
أولا: حق النواب في ان يكونوا اسياد انفسهم فلا يقرر هو عنهم ماذا يدرج على جدول مجلس النواب وماذا يلغي.
وثانيا: حق المنتشرين في المشاركة في القرار الوطني عبر المشاركة الحقيقية في الانتخابات النيابية المقبلة.
فالى متى يستمر رئيس مجلس النواب في مصادرة الحقوق والاستيلاء عليها بدلا من ان يحميها ويحافظ عليها؟ لكن قبل تفاصيل الملفات السياسية والانتخابية وقفة مع جريمة مروعة هزت لبنان. فالسلاح المتفلت داخل المخيمات أودى بحياة ايليو ابو حنا هكذا فان اربعة وعشرين عاما ضاعت بسلاح فردي غير منضبط وغير مضبوط.
مقدمة "المنار"
شقيقان شهيدان بغارة صهيونية على بلدة البياض الجنوبية، في وقت كان الاشقاء العرب يستطلعون حال بلدنا ويراقبون نزف جرحنا، اما
الاميركيون
– مدعو الصداقة وممارسو الوصاية – فحضروا بموفدتهم مورغان اورتيغوس التي ستجول غدا على المسؤولين كوسيط او ضامن لوقف اطلاق النار فيما كانت بالامس تراقب بفخر مناورة الجيش الصهيوني عند الحدود الفلسطينية مع لبنان وتصغي لطائراته المسيرة وهي تغير على اللبنانيين وتقتل ابناءهم في الجنوب والبقاع.
وفيما الدرك الاسفل من قاع الاعلام اللبناني يهول ويطبل لحرب صهيونية ولتحذيرات غربية وعربية، كان كلام السفير المصري علاء موسى بعد لقاء رئيس الجمهورية في بعبدا بان الوفد الاستخباراتي المصري القادم الى بيروت غدا لا يحمل رسائل تحذير وانما استعداد مساعدة للبنان سيناقشها مع المسؤولين اللبنانيين وكيفية تقييم الاوضاع في ظل تطور الاعتداءات الاسرائيلية بمداها الجغرافي ووتيرتها المتصاعدة او في اهدافها على مساحة الاراضي
اللبنانية
.
وأما مساحة التهويل التي تغزو المنابر والشاشات المعروفة النوايا والاهداف، فقد حجمها بالامس الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم مؤكدا اننا لا نريد الهجوم لكننا مستعدون للدفاع عن بلدنا بكل ما اوتينا من قوة، والوحدة والتعاون بين جميع اللبنانيين هي قوة وتحصين لموقف بلدنا – بحسب الشيخ قاسم، الذي مد اليد للجميع من اجل بناء دولة قوية تحمي شعبها بعيدا عن المناكفات التي تضيع الاولويات.
لكن اولويات البعض لا تزال في زواريب النكد السياسي مع مثال المعارك “الدنكيشوتية” التي تفتعلها القوات والكتائب ومن لف لفهما حول قانون الانتخاب.
وعلى اعتاب الجلسة التشريعية التي دعا اليها الرئيس نبيه بري غدا واعلن الدنكيشوتيون مقاطعتها، زار وفد من كتلتي التحرير والتنمية والوفاء للمقاومة والنائب جهاد الصمد رئيس الجمهورية مؤكدين على التمسك باجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق القانون النافذ، بعيدا عن استقواء البعض بالنفوذ الخارجي بل وصايات الخارج التي وصلت الى التحكم بكتاب العدل قبل صناديق الاقتراع.
مقدمة الـ "أو تي في"
نتظر اللبنانيون سحب سلاح المخيمات الفلسطينية وفق وعود السلطة، فجاءهم الجواب قتل الشاب ايليو ابي حنا على يد مسلحين في مخيم شاتيلا.
فإلى متى يستمر هذا التفلت القاتل، وإلى متى التنصل الرسمي من المواعيد؟
واذا كانت الضحية امس شابا في مقتبل العمر، فشعب لبنان كله يوميا ضحية الشعارات الفضفاضة والوقت الضائع والعجز الكامل الذي لم يعد يقبل أي شك.
وفيما يموت شباب لبنان جسديا بالسلاح غير
اللبناني على
ارض لبنان، تميت الطبقة السياسية بأكثريتها كل الأحلام، فترفع منسوب الهجرة، وتعمل حتى لقطع كل الاوصال بين اللبنانيين المقيمين في الخارج ووطنهم الأم، من خلال ضرب حق الانتخاب والترشح الذي حصلوا عليه عام 2017، تحت وابل من الكلام الفارغ، الأمضى من الرصاص.
وهكذا، اللبنانيون على موعد غدا مع مسرحية جديدة في ساحة النجمة، بطلاها طرفان رئيسيان في حكومة واحدة، يفرقهما كل شيء إلا الحصص، وإلا استهداف قانون الانتخاب الحالي الذي شكل مكسبا استراتيجيا باعتراف افرقاء تخلوا عنه اليوم، بعدما زايدوا حتى امس القريب في تبنيه، علما ان مشروع
وزير الخارجية
يوسف رجي الهادف الى تطيير مقاعد الانتشار، يحضر بعد غد بندا اول على طاولة
مجلس الوزراء
.
وأما طبول الحرب التي تقرع، فتثير قلق الناس على مدار الساعة، على وقع متابعة زيارة كل من مورغان اورتاغوس واحمد ابو الغيط لبيروت.
مقدمة الـ "أل بي سي"
عشية الجلسة التشريعية لمجلس النواب، توزيع جدول أعمال مجلس الوزراء، بعد غد الأربعاء.
والبند الأول" الموافقة على مشروع قانون معجل مكرر لتعديل أحكام قانون الإنتخاب الذي قدمه وزير الخارجية يوسف رجي، فهل ما ستشهده الجلسة التشريعية غدا من شأنه أن ينعكس على جلسة مجلس الوزراء بعد غد؟.
الكباش على أشده وكل طرف يرى ان المعركة التي يخوضها هي معركة وجود أكثر مما هي معركة إثبات وجود.
تتزامن هذه التطورات مع وصول الموفدة الأميركية مورغان أورتيغاس إلى بيروت بعد لقاءات نوعية وميدانية في إسرائيل، وصولا إلى الحدود الشمالية مع لبنان.. محادثات أورتيغاس حسبما نقل عن مصدر مطلع، ركزت في الشأن اللبناني، على تغيير قواعد العمل من دون أن تتضح السياسة المستقبلية المتفق عليها بين واشنطن وتل أبيب.
مسؤول إسرائيلي تحدث عن أن النقاش تناول ما سماه تراجع الجيش اللبناني في ملف حصرية السلاح, وعدم مواصلته خطوات السيطرة على جميع المناطق اللبنانية، وضمان تنفيذ اتفاق وقف النار.
الإهتمام الأميركي وازاه اهتمام مصري: مدير المخابرات المصرية في بيروت، فما هي الرسالة التي في حوزته؟
وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نتوقف عند وجع مس اللغة العربية حتى آخر نفس. الزميل بسام براك أغمض عينيه على ألم لم يبرأ منه إلا لحظة أسلم الروح. نبكيه زميلا كما تبكيه حروف اللغة العربية الثمانية والعشرون، وهو الذي طوعها لتكون سهلا ممتنعا، إنه الإعلامي واللغوي الأنيق الذي ما نطق إلا صحا، حتى وجعه لم يشبه أي خطأ. بسام وداعا.
