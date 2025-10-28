26
لبنان
ضغوط قصوى "تحت سقف" الاصطدام الداخلي
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
28-10-2025
|
02:45
A-
A+
تقول مصادر سياسية إنّ المساعي التي تبذلها بعض الدول في المرحلة الراهنة تحمل هدفين متوازيين: الأول هو ممارسة ضغط مباشر على
الحكومة اللبنانية
عبر التحذير من احتمال توسّع العدوان
الإسرائيلي
، والثاني هو توجيه رسائل غير مباشرة إلى"
حزب الله
" لدفعه نحو تسوية تتضمن تنازلات إضافية.
ومع ذلك، تؤكد المصادر نفسها أنّ هذه الدول لا تريد انفجار الساحة
اللبنانية
، بل تسعى للحفاظ على قدر من الاستقرار الداخلي.فسياسة الضغط التي تُعتمد حالياً لا تهدف إلى إشعال مواجهة داخلية أو
حرب أهلية
، بل إلى إبقاء
لبنان
في دائرة الضبط السياسي والأمني ضمن الحدود الممكنة.
لبنان 24
لبنان 24
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
