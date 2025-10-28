ضغوط قصوى "تحت سقف" الاصطدام الداخلي

Advertisement

تقول مصادر سياسية إنّ المساعي التي تبذلها بعض الدول في المرحلة الراهنة تحمل هدفين متوازيين: الأول هو ممارسة ضغط مباشر على عبر التحذير من احتمال توسّع العدوان ، والثاني هو توجيه رسائل غير مباشرة إلى" " لدفعه نحو تسوية تتضمن تنازلات إضافية.ومع ذلك، تؤكد المصادر نفسها أنّ هذه الدول لا تريد انفجار الساحة ، بل تسعى للحفاظ على قدر من الاستقرار الداخلي.فسياسة الضغط التي تُعتمد حالياً لا تهدف إلى إشعال مواجهة داخلية أو ، بل إلى إبقاء في دائرة الضبط السياسي والأمني ضمن الحدود الممكنة.