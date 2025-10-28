Advertisement

لبنان

ضغوط قصوى "تحت سقف" الاصطدام الداخلي

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
28-10-2025 | 02:45
تقول مصادر سياسية إنّ المساعي التي تبذلها بعض الدول في المرحلة الراهنة تحمل هدفين متوازيين: الأول هو ممارسة ضغط مباشر على الحكومة اللبنانية عبر التحذير من احتمال توسّع العدوان الإسرائيلي، والثاني هو توجيه رسائل غير مباشرة إلى"حزب الله" لدفعه نحو تسوية تتضمن تنازلات إضافية.
ومع ذلك، تؤكد المصادر نفسها أنّ هذه الدول لا تريد انفجار الساحة اللبنانية، بل تسعى للحفاظ على قدر من الاستقرار الداخلي.فسياسة الضغط التي تُعتمد حالياً لا تهدف إلى إشعال مواجهة داخلية أو حرب أهلية، بل إلى إبقاء لبنان في دائرة الضبط السياسي والأمني ضمن الحدود  الممكنة.

المصدر: لبنان 24
