"منع الانفجار لا اشعاله".. التصعيد ممكن والحرب مستبعدة

اللافت أن جميع الأطراف الفاعلة، سواء في الداخل اللبناني أو في المنطقة، تعرف أن الحرب اليوم لا تُشبه الحروب السابقة. فلبنان في وضع اقتصادي هش، والبنية التحتية شبه منهارة، وأي اشتباك واسع سيؤدي إلى انهيار ما تبقّى من الدولة. كذلك فإن القوى الإقليمية الكبرى ليست في وارد إشعال جبهة جديدة، خصوصًا بعد التجارب المريرة التي خاضتها خلال السنوات الأخيرة. الجميع يعلم أن أي مواجهة مفتوحة على الساحة ستجرّ المنطقة إلى فوضى يصعب ضبطها، وهذا ما لا تريده لا ولا ولا .السبب الثاني الذي يجعل الحرب مستبعدة هو توازن الردع القائم. فكل طرف يدرك تمامًا كلفة المغامرة. تدرك أن أي توسّع ميداني في لبنان سيؤدي إلى ردّ قاسٍ، وقد يفتح الشمالية على مصير مجهول. وفي المقابل، فان القوى اللبنانية المتحالفة مع محور تدرك أن الدخول في مواجهة شاملة في هذه الظروف قد يعزل لبنان دوليًا ويؤدي إلى خسائر بشرية واقتصادية فادحة. هذا التوازن الدقيق يجعل خيار الحرب مكلفًا إلى درجة تجعله آخر الاحتمالات، لا أولها.أما داخليًا، فالحرب لا تخدم أحدًا. لا القوى السياسية التي تبحث عن مواقعها في الانتخابات المقبلة، ولا الشارع اللبناني الذي يعيش أزمة معيشية خانقة، ولا المؤسسات المنهكة التي بالكاد تؤمن الحد الأدنى من الخدمات. أي مواجهة الآن ستقضي على ما تبقّى من الأمل بإنقاذ اقتصادي أو بإعادة الثقة الدولية بالبلاد.ثمّة أيضًا جانب سياسي لا يقلّ أهمية: كل الرسائل التي تُرسل من الخارج إلى لبنان، سواء عبر الدبلوماسيين أو الوسطاء، تصبّ في خانة “تجنّب الانفجار”. يريد إبقاء الوضع تحت السيطرة، لأن أي فوضى في لبنان ستنعكس مباشرة على أمن المتوسط وأوروبا، وعلى مصالح دول كبرى لا تريد فتح جبهة جديدة في لحظة انشغالها بملفات أكثر تعقيدًا مثل أو الخليج.