لبنان

خياران... ماذا طرحت أورتاغوس على برّي؟

Lebanon 24
28-10-2025 | 06:45
Doc-P-1435068-638972528681288079.jpg
Doc-P-1435068-638972528681288079.jpg photos 0
أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس طرحت أمام رئيس مجلس النواب نبيه برّي خيارين، الأول هو التفاوض المباشر مع إسرائيل والخيار الثاني هو التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم، وربّما تتوسّع وتضمّ مدنيين، وقد يكون هذا هو المخرج الذي يُعمل عليه.
وأضافت المعلومات أن أورتاغوس نقلت لبرّي ما يُشاع عن تهريب أسلحة من سوريا إلى لبنان، وقالت إنّ الإدارة الأميركية لم تتأكد بعد من هذا الموضوع، وهي لم تتبنَّ الرواية الإسرائيلية، إنّما نقلتها كما هي وأكّدت المخاوف في حال ثبوتها. 
 
وقالت مصادر عين التينة للـ"ام تي في": "كلّ ما حُكي عن أنّ أورتاغوس نقلت لبرّي تهديدات أمنيّة وتحدّثت عن حتميّة الحرب "غير صحيح".
