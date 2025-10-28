خياران... ماذا طرحت أورتاغوس على برّي؟

أفادت معلومات الـ"ام تي في" أن المبعوثة الأميركية طرحت أمام رئيس مجلس النواب خيارين، الأول هو التفاوض المباشر مع والخيار الثاني هو التفاوض غير المباشر عبر لجنة الميكانيزم، وربّما تتوسّع وتضمّ مدنيين، وقد يكون هذا هو المخرج الذي يُعمل عليه.

وأضافت المعلومات أن أورتاغوس نقلت لبرّي ما يُشاع عن تهريب أسلحة من إلى ، وقالت إنّ لم تتأكد بعد من هذا الموضوع، وهي لم تتبنَّ الرواية ، إنّما نقلتها كما هي وأكّدت المخاوف في حال ثبوتها.

وقالت مصادر للـ"ام تي في": "كلّ ما حُكي عن أنّ أورتاغوس نقلت لبرّي تهديدات أمنيّة وتحدّثت عن حتميّة الحرب "غير صحيح".