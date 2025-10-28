Advertisement

لبنان

"لن نرحل من بيوتنا".. المستأجرون يعلنون استمرار تحركهم السلمي

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:23
A-
A+
Doc-P-1435076-638972547870166706.jpg
Doc-P-1435076-638972547870166706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفذت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعتصامًا أمام مجلس النواب اللبناني، احتجاجًا على ما اعتبرته قوانين إيجارات تهجيرية وظالمة تهدد آلاف العائلات بفقدان منازلها ومصدر رزقها.
Advertisement

وقال رئيس الاتحاد الوطني للنقابات والمستخدمين، كاسترو عبدالله، إن المعتصمين يرفضون العدوان الداخلي على حق الناس في السكن والعيش الكريم، معتبرين أن التهجير واحد سواء كان بصواريخ العدو أو بقوانين تهدر حقوق المواطنين. وأوضح أن قانون الإيجارات 2017 سيؤدي إلى تشريد عشرات آلاف العائلات في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، بينما قانون الإيجارات غير السكنية 11/25 سيؤدي إلى إقفال آلاف المؤسسات والمحال التجارية والمدارس الرسمية وحرمان الكثيرين من التعليم والعمل.

وحذر عبدالله من سياسات تخدم مصالح السماسرة والمحتكرين العقاريين وتحوّل المدن إلى مشاريع استثمارية طاردة للناس، مطالبًا المجلس النيابي بإلغاء القوانين الجائرة والعودة إلى العمل بالقانون 160/92 لحماية المستأجرين، وإقرار قانون عادل ومتوازن يضمن حقوق المالك والمستأجر على حد سواء. كما طالب بالكشف عن مصير أموال قانون الطابق المر منذ 1980 لإنشاء 20 ألف وحدة سكنية.

وختم بالقول: "لن نرحل من بيوتنا، ولن نقبل بغير قانون عادل للمستأجرين، وسنواصل تحركنا السلمي والديمقراطي حتى انتزاع حقنا المشروع في السكن الكريم".
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: حالما يعود كل الرهائن سيُعفى عن عناصر حماس الملتزمين بالتعايش السلمي وتسليم أسلحتهم
lebanon 24
28/10/2025 18:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: واشنطن سترعى حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي للتعايش السلمي
lebanon 24
28/10/2025 18:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الإيراني: برنامجنا النووي لن يحيد عن مساره السلمي ومجلس الأمن أضاع اليوم فرصة للحوار والتوافق
lebanon 24
28/10/2025 18:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ممر رئاسة المجلس النيابي الزامي انتخابيا وتحرك معارضيه "لن ينفع"
lebanon 24
28/10/2025 18:58:34 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

قانون الإيجارات

الاتحاد الوطني

قانون الإيجار

رئيس الاتحاد

لجنة الدفاع

الديمقراطي

الكشف عن

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24