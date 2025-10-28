Advertisement

لبنان

قبل جلسة الغدّ... "القوّات" تضغط على سلام

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
28-10-2025 | 07:25
A-
A+
Doc-P-1435077-638972549497878556.jpg
Doc-P-1435077-638972549497878556.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


بعد دعوة النائب جورج عدوان رئيس الحكومة نواف سلام  للقيام بما يجب في جلسة مجلس الوزراء يوم غدّ، في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب واقتراع المغتربين للنواب الـ128، قالت مصادر إنّ "القوّات" تُمارس ضغوطاً على  سلام بهدف تمرير مش وع وزير الخارجيّة يوسف رجّي"، لأنّه كما أضاف عدوان، فإنّ "الرئيس سلام لم يكن ليصل إلى السرايا لولا أصوات الأكثريّة عينها التي تُطالب بحقّ المنتشرين في التصويت لجميع ممثليهم".
Advertisement

وأضافت المصادر أنّ "رسالة عدوان إلى رئيس الحكومة أتت بعد إقتناع "القوّات" وحلفائها، أنّه يصعب عليهم تعديل قانون الإنتخاب في مجلس النواب، لذا، لم يتبقَ لديهم سوى مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون إلى البرلمان".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
جلسة "غسيل قلوب" بين "القوات والمحطة"
lebanon 24
28/10/2025 18:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري لـ"ذا ناشيونال": مصر تضغط من أجل قرار من الأمم المتحدة لإنشاء قوة حفظ سلام في قطاع غزة
lebanon 24
28/10/2025 18:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تضغط هذا "الزر"...عادة صباحية تدّمر يومك!
lebanon 24
28/10/2025 18:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تضغط واشنطن بكل قوتها لإنجاح صفقة غزة؟
lebanon 24
28/10/2025 18:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

النائب جورج عدوان

مجلس الوزراء

جورج عدوان

نواف سلام

رئيس سلام

جورج عدوا

البرلمان

دوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24