قبل جلسة الغدّ... "القوّات" تضغط على سلام

Advertisement

بعد دعوة رئيس الحكومة سلام للقيام بما يجب في جلسة يوم غدّ، في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب واقتراع المغتربين للنواب الـ128، قالت مصادر إنّ "القوّات" تُمارس ضغوطاً على سلام بهدف تمرير مش وع وزير الخارجيّة يوسف رجّي"، لأنّه كما أضاف عدوان، فإنّ "الرئيس سلام لم يكن ليصل إلى السرايا لولا أصوات الأكثريّة عينها التي تُطالب بحقّ المنتشرين في التصويت لجميع ممثليهم".وأضافت المصادر أنّ "رسالة عدوان إلى رئيس الحكومة أتت بعد إقتناع "القوّات" وحلفائها، أنّه يصعب عليهم تعديل قانون الإنتخاب في مجلس النواب، لذا، لم يتبقَ لديهم سوى مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون إلى ".