Advertisement

لبنان

عن مخازن أسلحة "حزب الله"... تقريرٌ يكشف ما فعله الجيش

Lebanon 24
28-10-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1435084-638972565735923814.jpg
Doc-P-1435084-638972565735923814.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد مصدران لوكالة "رويترز"، أنّ "الجيش فجر عددًا كبيرًا من مخازن أسلحة حزب الله لدرجة أن المتفجرات التي بحوزته نفدت، وذلك في وقت يسابق فيه الزمن للوفاء بمهلة تنتهي بنهاية العام الحالي لحصر السلاح بيد الدولة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع إسرائيل".
Advertisement
 
وقال المصدران، وأحدهما أمني والآخر مسؤول لبناني، إنّ "النقص في المتفجرات، الذي لم تفد أي تقارير به من قبل، لم يمنع الجيش من تسريع وتيرة مهام التفتيش للبحث عن أسلحة مخبأة في الجنوب، بالقرب من إسرائيل".
 
وأشار أحد المصدرين ومسؤولان آخران مطلعان على أنشطة الجيش في الآونة الأخيرة الى أنّ "الجيش يكتفي الآن بإغلاق المواقع التي يعثر عليها بدلًا من تدميرها لحين وصول دفعات أميركية من العبوات الناسفة وغيرها من المعدات العسكرية".
 
ولفت المسؤولان الآخران المُطلعان الى أنّ "عمليات التفتيش أسفرت عن العثور على تسعة مخابئ أسلحة جديدة في أيلول". 

وذكر المصدر الأمني أنه "تم أيضًا إغلاق عشرات الأنفاق التي كان "حزب الله" يستخدمها، ويجري تجنيد المزيد من الجنود للانتشار في الجنوب".
 
وتحدثت رويترز إلى 10 أشخاص بينهم مسؤولون لبنانيون ومصادر أمنية ودبلوماسيون ومسؤول من حزب الله، قالوا جميعًا إنّ "الجيش يتوقع استكمال مسح  الجنوب بحلول نهاية العام".
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"Middle East Eye": ما الذي يتطلبه نزع سلاح حزب الله؟
lebanon 24
28/10/2025 18:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري داخل "حزب الله"؟ تقرير إسرائيلي يكشف
lebanon 24
28/10/2025 18:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
lebanon 24
28/10/2025 18:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي يكشف: حزب الله بعيد عن الهزيمة
lebanon 24
28/10/2025 18:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24

حزب الله

دبلوماسي

إسرائيل

رويترز

لبنان

ماسي

دبلو

خازن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:42 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:22 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:20 | 2025-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:42 | 2025-10-28
12:40 | 2025-10-28
12:30 | 2025-10-28
12:22 | 2025-10-28
12:20 | 2025-10-28
12:16 | 2025-10-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24