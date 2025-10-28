Advertisement

لبنان

ستريدا جعجع: صوت اللبنانيين في الخارج جزء لا يتجزأ من الإرادة الوطنية

Lebanon 24
28-10-2025 | 10:48
أكدت النائبة ستريدا جعجع، أن الأكثرية النيابية جددت التزامها بانتظام العمل البرلماني وصون المسار الدستوري والديمقراطي للمؤسسات، معتبرة أن المجلس النيابي هو الركيزة الأساسية للحياة الديمقراطية في لبنان والحصن الأخير لها، وأنه لا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه بأي شكل من الأشكال.
وأشارت جعجع في بيان إلى أن الأكثرية وقفت اليوم إلى جانب النظام الداخلي لمجلس النواب، معربة عن أسفها لعدم إدراج اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل قانون الانتخابات على جدول الأعمال وفق الأصول المعتمدة، رغم تقدمه من قبل أكثرية نيابية وازنة. واعتبرت أن هذه الممارسات تخالف جوهر العمل البرلماني السليم، وتتعدى على الحق القانوني للنواب أصحاب المبادرة التشريعية، ما يستدعي إعادة تصويب البوصلة نحو احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

ولفتت إلى أهمية صوت اللبنانيين المقيمين خارج لبنان، مؤكدة أنه يشكل جزءًا حيويًا من الجسم الانتخابي، وهو نبض وطني يعبر عن إرادة اللبنانيين في الداخل والخارج على حد سواء. واعتبرت أن من حق هذا الصوت أن يمارس دوره الطبيعي في الاقتراع، داخل الوطن وخارجه، تأكيدًا لوحدة الكيان الوطني ومبدأ المساواة بين جميع اللبنانيين.

ونوهت جعجع بالنواب الذين تمسكوا بالثوابت الوطنية وصون الدستور واحترام النظام الداخلي، معتبرة أن هؤلاء يمثلون صورة النيابة المسؤولة التي تعكس ضمير الشعب وإرادته.

وختمت مؤكدة أن ما جرى اليوم هو رسالة إلى الشعب اللبناني، المقيم والمغترب، بأن إرادته لن تُقصى وأن لبنان سيظل وطنًا لجميع أبنائه، طالما هناك من يؤمن بمؤسساته وحق الجميع في المشاركة. وتمنت أن تسفر جلسة الغد لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن خطوات تعيد الاعتبار للانتخابات في الخارج، وتعزز ثقافة الديمقراطية وتؤكد قدرة دولة القانون على النهوض بالإرادة الصادقة.
