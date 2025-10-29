Advertisement

لبنان

اجتماع أمني بين ضباط الأمن العام وقوى الأمن الداخلي ووفد من وزارة الداخلية السورية

Lebanon 24
29-10-2025 | 02:55
اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة ان اجتماعا سيعقد عند  العاشرة صباحًا في فندق "هيلتون - الحبتور" سن الفيل ، بين وفد من وزارة الداخلية السورية وعددٍ من ضباط المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان.
