Advertisement

لبنان

حاصباني: سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحق أهل بيروت

Lebanon 24
29-10-2025 | 13:43
A-
A+

Doc-P-1435656-638973639026708768.png
Doc-P-1435656-638973639026708768.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب غسان حاصباني، عبر منصة "اكس" قائلاً: "دعما للنهج الإصلاحي الذي يعتمده مجلس بلدية بيروت الجديد، تقدمت مع عدد من الزملاء النواب بإخبار إلى النائب العام المالي حول مخالفات محتملة في إدارة البلدية، وطلبنا التوسع في التحقيق بعد قرار المحافظ تعليق عمل الموظف المعني وطلب التدقيق من ديوان المحاسبة. سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحقّ أهل بيروت".
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
سلام عرض مع لاوندس إجراءات مكافحة الفساد
lebanon 24
30/10/2025 04:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لاوندوس أطلع الرئيس عون على تدابير مكافحة الفساد
lebanon 24
30/10/2025 04:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مكّي: إشراك الجميع في تقييم استراتيجية مكافحة الفساد تمهيداً للمرحلة المقبلة
lebanon 24
30/10/2025 04:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
القاضي الحجار يترأس اجتماعاً لتوحيد عمل النيابات العامة ومكافحة الفساد
lebanon 24
30/10/2025 04:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب غسان حاصباني

مجلس بلدية بيروت

ديوان المحاسبة

النائب العام

بلدية بيروت

غسان حاصبان

مجلس بلدية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:00 | 2025-10-29
19:34 | 2025-10-29
18:05 | 2025-10-29
17:42 | 2025-10-29
17:30 | 2025-10-29
16:45 | 2025-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24