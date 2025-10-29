حاصباني: سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحق أهل بيروت

كتب ، عبر منصة "اكس" قائلاً: "دعما للنهج الإصلاحي الذي يعتمده الجديد، تقدمت مع عدد من الزملاء النواب بإخبار إلى المالي حول مخالفات محتملة في إدارة البلدية، وطلبنا التوسع في التحقيق بعد قرار المحافظ تعليق عمل الموظف المعني وطلب التدقيق من . سنواصل مكافحة الفساد حتى ينتظم العمل كما يستحقّ ".

