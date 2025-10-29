Advertisement

لبنان

قرار الحرب والسلم مَنْ سيمتلكه ومَنْ سيفاوض

Lebanon 24
29-10-2025 | 23:52
A-
A+
Doc-P-1435759-638974004065586545.jpg
Doc-P-1435759-638974004065586545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رياض قهوجي في" النهار": تشهد الساحة اللبنانية زحمة موفدين دوليين يعملون على خط الجهود الدولية والعربية لتجنيب لبنان حرباً جديدة مع إسرائيل، نتيجة قرار "حزب الله" بعدم تسليم سلاحه. وفي ضوء المواقف المعلنة للحكومة اللبنانية، ورغم قرارها الجريء برفع الغطاء عن سلاح "حزب الله" وسحب صفة المقاومة عنه، وتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح، فإن خطوات الحكومة التنفيذية لا تزال دون التوقعات وبعيدة جداً عن الهدف المنشود. لم يسلم "حزب الله" طوعاً أيّاً من أسلحته جنوبي الليطاني، ولا يزال يتكتّم على ما بقي منها. وكل ما قام الجيش اللبناني بمصادرته أو تفجيره من أسلحة للحزب كان نتيجة معلومات استخباراتية من مصادر عدة. لا توجد أي شفافية أمام الرأي العام اللبناني حول عملية سحب السلاح غير الشرعي، وما يُصرّح عنه غالباً ما يكون تكراراً لعمليات مصادرة أسلحة نُفذت قبل أشهر. 
Advertisement
قرار الحرب والسلم، من الجانب اللبناني، لا يزال بيد "حزب الله". فقيادة الحزب رفضت جميع قرارات الحكومة اللبنانية المتعلقة بحصر السلاح، وتصر على بقاء السلاح شمالي الليطاني، وتهدد بالرد على الخروقات الإسرائيلية، ما يعني أنها وحدها من يقرر متى تُصعّد الوضع ميدانياً. وكل ما يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة فعله هو التمنّي على الحزب أن يلتزم بقرارات الدولة، وهو أمر يجاهر الحزب بتحديه ورفضه. حتى إن الدولة اللبنانية أظهرت عجزها عن اتخاذ قرار بشأن إمكانية التفاوض مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق الاستقرار، ما يشكل دليلاً آخر على عدم إمساك السلطة التنفيذية حتى اليوم بقرار الحرب والسلم في لبنان. عندما تعلن السلطة التنفيذية أنها لن تعمد إلى سحب السلاح بالقوة، فهي فعلياً تنهي دورها بنفسها، وتكرّس قوة الدويلة ومكانتها على الساحتين المحلية والدولية.
وقد لا تمانع إسرائيل بقاء "حزب الله" مسلحاً بشكل محدود، إذ إن ذلك سيبرر استمرار احتلالها أراضي لبنانية، ويخدم أحزاب اليمين الإسرائيلي في الانتخابات ويغذي أيديولوجيتها.
 
مواضيع ذات صلة
وزير المهجرين: قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها
lebanon 24
30/10/2025 09:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لقوى الممانعة: أخذتم لبنان رهينة وصادرتم قرار الحرب والسلم وتحمّلون الدولة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع وكنتم البادئين بعدم الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار
lebanon 24
30/10/2025 09:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: مشروع القرار يؤكد حق جميع الدول في الاستفادة من الطاقة النووية لأغراض سلمية
lebanon 24
30/10/2025 09:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء القطري: خطة ترامب تحقق هدفا رئيسيا بإنهاء الحرب وهناك قضايا فيها تحتاج لتوضيح وتفاوض
lebanon 24
30/10/2025 09:17:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الدولة اللبنانية

الجيش اللبناني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-10-30
03:00 | 2025-10-30
02:45 | 2025-10-30
02:44 | 2025-10-30
02:36 | 2025-10-30
02:35 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24