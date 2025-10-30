خطط لرفع نسبة الاقتراع تلافيا لهذا "المطب"

Advertisement

تشير معلومات سياسية متقاطعة إلى وجود مساعٍ جدّية لدى " " تهدف إلى رفع نسبة الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة، ضمن خطط تنظيمية مدروسة وتنسيق ميداني واسع.وتؤكد المصادر أن الجهود تتركّز على تعبئة الشارع الانتخابي وضمان اوسع مشاركة في مراكز الاقتراع، خصوصاً في المناطق ذات الثقل الشعبي المعروف.فبحسب التقديرات، فإن أي ارتفاع في نسبة التصويت، في مقابل امتناع المغتربين عن الاقتراع من الخارج، سيؤدي إلى تراجع حجم الخروق التي سُجلت سابقاً في الدوائر ذات الغالبية ، سواء على المقاعد السنيّة أو أو الدرزية، فيما يُرجّح أن تصبح إمكانية الاختراق داخل المقاعد الشيعية شبه مستحيلة باستثناء دائرة جبيل-كسروان.