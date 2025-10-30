Advertisement

لبنان

بالصور: آثار العدوان الاسرائيلي فجرا على بلدية بليدا وإعدامه الشهيد إبراهيم سلامة في فراشه

Lebanon 24
30-10-2025 | 02:44
Doc-P-1435827-638974111241954072.jpg
Doc-P-1435827-638974111241954072.jpg photos 0
حصل "لبنان 24" على صور لآثار العدوان الاسرائيلي فجرا على مبنى بلدية بليدا ومكان منامة موظف البلدية الشهيد ابراهيم سلامة الذي اعدمه العدو في فراشه.
وبدت آثار الرصاص الذي اطلق بإتجاه غرف البلدية قبل الدخول اليها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وكانت قوة إسرائيلية معادية توغلت قرابة الاولى والنصف بعد منتصف الليل، داخل بلدة بليدا  لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بعدد من الآليات العسكرية و."ATV" 

واقتحمت القوة مبنى البلدية بليدا، حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي إبراهيم سلامة، الذي أقدم جنود العدو على قتله.

وخلال العملية، أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة الرابعة فجراً، قبل أن تنسحب القوة المعتدية.  

عندها، دخل الجيش اللبناني إلى المبنى، حيث تم نقل جثة الشهيد سلامة بمساعدة الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى.
 
