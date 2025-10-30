بالصور: آثار العدوان الاسرائيلي فجرا على بلدية بليدا وإعدامه الشهيد إبراهيم سلامة في فراشه



Advertisement

وبدت آثار الرصاص الذي اطلق بإتجاه غرف البلدية قبل الدخول اليها. حصل " " على صور لآثار العدوان الاسرائيلي فجرا على مبنى بلدية بليدا ومكان موظف البلدية الشهيد سلامة الذي اعدمه العدو في فراشه.وبدت آثار الرصاص الذي اطلق بإتجاه غرف البلدية قبل الدخول اليها.

وكانت قوة إسرائيلية معادية توغلت قرابة الاولى والنصف بعد منتصف الليل، داخل بلدة بليدا لمسافة تتجاوز الألف متر عن الحدود، مدعومة بعدد من الآليات العسكرية و."ATV"



واقتحمت القوة بليدا، حيث كان يبيت داخله الموظف البلدي ، الذي أقدم جنود العدو على قتله.



وخلال العملية، أفاد الأهالي بسماع أصوات صراخ واستغاثة صادرة من المبنى، فيما استمر التوغل حتى الساعة الرابعة فجراً، قبل أن تنسحب القوة المعتدية.



عندها، دخل إلى المبنى، حيث تم نقل جثة الشهيد سلامة بمساعدة الدفاع المدني اللبناني إلى المستشفى.