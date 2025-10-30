لا حاجة للتسجيل المسبق.. الملتقى الإعلامي يفتح ابوابه للحضور

في اليوم الثاني للملتقى في ، أعلنت لـ"الملتقى الإعلامي العربي" أنه يمكن لمن يرغب من اعلاميين وطلاب، الحضور بين الساعة العاشرة صباحًا والق=ثالثة الظهر، من دون الحاجة إلى تسجيل ميبق.

Advertisement

وقالت الأمانة العامة: "أبواب الملتقى مفتوحة اليوم أمام الاعلاميين الراغبين في حضور جلساته بدءا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر لمن يرغب من الاعلاميين والطلاب دون تسجيل مسبق".