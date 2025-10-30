Advertisement

لبنان

لا حاجة للتسجيل المسبق.. الملتقى الإعلامي يفتح ابوابه للحضور

Lebanon 24
30-10-2025 | 03:54
في اليوم الثاني للملتقى في بيروت، أعلنت الأمانة العامة لـ"الملتقى الإعلامي العربي" أنه يمكن لمن يرغب من اعلاميين وطلاب، الحضور بين الساعة العاشرة صباحًا والق=ثالثة من بعد الظهر، من دون الحاجة إلى تسجيل ميبق.
وقالت الأمانة العامة: "أبواب الملتقى مفتوحة اليوم أمام الاعلاميين الراغبين في حضور جلساته بدءا من الساعة العاشرة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر لمن يرغب من الاعلاميين والطلاب دون تسجيل مسبق".
