لبنان

الهاني: لا خوف من اعتداء إسرائيلي ونحن نتجه نحو حلول دبلوماسية

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:25
أكد وزير الزراعة اللبناني، الدكتور نزار هاني، أن لبنان لا يواجه خطر اعتداءات جديدة من إسرائيل، مشيرًا إلى أن الأمور تتجه نحو الحلول الدبلوماسية بالتعاون مع الدول الصديقة مثل مصر والسعودية.
وأوضح هاني، في حوار مع "إرم نيوز"، أن الجيش اللبناني أنجز عملية حصر السلاح بيد الدولة بنسبة 95% في منطقة جنوب الليطاني، وأن الحكومة متمسكة بقرارها لتطبيق نزع السلاح بشكل كامل على كل المناطق اللبنانية الأخرى.
وأشار إلى خطة حكومية تهدف إلى تأهيل القطاع الزراعي في الجنوب بعد الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس المحتلة، مع التركيز على دعم المزارعين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والبقاع والهرمل.
وأكد الوزير أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة أدت إلى خسائر في القطاع الزراعي بلغت 800 مليون دولار، بينها أضرار مباشرة بقيمة 172 مليون دولار. وأوضح أن لبنان يعمل على تطوير القطاع الزراعي وجعله أكثر إنتاجية وتكيفًا مع التغيرات المناخية، ضمن استراتيجية وطنية تمتد بين 2026 و2035.
وبيّن هاني أن مشاريع دعم القطاع الزراعي تشمل تمويلات من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب مشاريع أخرى مع جهات مانحة ومنظمات دولية، مؤكّدًا أن هذه المبادرات ستعيد رسم الخريطة الزراعية في لبنان على أسس علمية واضحة.
 
(إرم نيوز)
