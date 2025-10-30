Advertisement

لبنان

للراغبين في إلغاء اشتراكاتهم في مياه بيروت.. بيان لكم

Lebanon 24
30-10-2025 | 05:27
A-
A+
Doc-P-1435903-638974206796928628.png
Doc-P-1435903-638974206796928628.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بيانًا توجهت فيه للمشتركين الذين يودّون الغاء اشتراكاتهم، وقالت في البيان: "المشتركين الذين يرغبون بالغاء اشتراكاتهم الدائمة أو المؤقتة من أي نوع كانت، التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لإلغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 2025/12/15، على أن تسدد المبالغ المتوجبة عليهم لتنفيذ عملية الإلغاء وفقاً للأصول قبل 2025/12/31، وإلا اعتبرت الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا وبذات الشروط".
Advertisement

 
مواضيع ذات صلة
بيان من "مياه بيروت" للمشتركين.. هذه تفاصيله
lebanon 24
30/10/2025 13:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
فتح باب الترشّح لرئيسي مجلس إدارة مدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ومياه البقاع
lebanon 24
30/10/2025 13:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لمياه الجنوب... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
30/10/2025 13:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مياه بيروت وجبل لبنان تدعو لتسديد الفواتير مع إعفاءات وتقسيط
lebanon 24
30/10/2025 13:13:20 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤسسة مياه بيروت

بيروت

الاشتر

لبنان

تركي

راغب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-10-30
06:54 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:34 | 2025-10-30
06:30 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24