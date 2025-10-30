26
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
26
o
بعلبك
10
o
بشري
22
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
لبنان
للراغبين في إلغاء اشتراكاتهم في مياه بيروت.. بيان لكم
Lebanon 24
30-10-2025
|
05:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
مؤسسة مياه بيروت
وجبل
لبنان
بيانًا توجهت فيه للمشتركين الذين يودّون الغاء اشتراكاتهم، وقالت في البيان: "المشتركين الذين يرغبون بالغاء اشتراكاتهم الدائمة أو المؤقتة من أي نوع كانت، التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لإلغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 2025/12/15، على أن تسدد المبالغ المتوجبة عليهم لتنفيذ عملية الإلغاء وفقاً للأصول قبل 2025/12/31، وإلا اعتبرت الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا وبذات الشروط".
