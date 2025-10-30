للراغبين في إلغاء اشتراكاتهم في مياه بيروت.. بيان لكم

Advertisement

أصدرت وجبل بيانًا توجهت فيه للمشتركين الذين يودّون الغاء اشتراكاتهم، وقالت في البيان: "المشتركين الذين يرغبون بالغاء اشتراكاتهم الدائمة أو المؤقتة من أي نوع كانت، التقدم من دوائر التوزيع التابعين لها بطلبات خطية لإلغاء هذه الاشتراكات في مهلة اقصاها 2025/12/15، على أن تسدد المبالغ المتوجبة عليهم لتنفيذ عملية الإلغاء وفقاً للأصول قبل 2025/12/31، وإلا اعتبرت الاشتراكات المذكورة مجددة ضمنا وبذات الشروط".