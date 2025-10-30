الجيش: ما قام به العدو خرق سافر للسيادة وللقرار 1701

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي:"بتاريخ 30/10/2025 فجرًا، توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا – قضاء . وعلى الفور، توجّهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة برّية معادية توغلت داخل البلدة وأطلقت النار على ، مستهدفة أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده.إنّ ما أقدم عليه العدو هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة وانتهاك واضح لاتفاق وقف الأعمال العدائية وللقرار 1701، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين.وأكد البيان أنّ الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو الإسرائيلي باطلة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتهدف فقط إلى تبرير انتهاكاته المتكررة ضدّ وطننا ومواطنينا".وأشار إلى أنّ "قيادة الجيش طلبت من على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية، كما تتابع القيادة هذه الخروقات بالتنسيق مع – اليونيفيل."