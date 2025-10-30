Advertisement

لبنان

الجيش: ما قام به العدو خرق سافر للسيادة وللقرار 1701

Lebanon 24
30-10-2025 | 04:45
A-
A+
Doc-P-1435905-638974215573804260.jfif
Doc-P-1435905-638974215573804260.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

"بتاريخ 30/10/2025 فجرًا، توافرت معلومات حول إطلاق نار في محيط مبنى بلدية بليدا – قضاء مرجعيون. وعلى الفور، توجّهت دورية من الجيش إلى المكان، حيث تبيّن أن وحدة برّية معادية توغلت داخل البلدة وأطلقت النار على مبنى البلدية، مستهدفة أحد موظفيها ما أدى إلى استشهاده.

إنّ ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو عمل إجرامي وخرق سافر للسيادة اللبنانية وانتهاك واضح لاتفاق وقف الأعمال العدائية وللقرار 1701، ويأتي في سياق الاعتداءات المتواصلة من جانبه على المواطنين الآمنين.

وأكد البيان أنّ الادعاءات والذرائع الواهية التي يطلقها العدو الإسرائيلي باطلة ولا تمتّ إلى الحقيقة بصلة، وتهدف فقط إلى تبرير انتهاكاته المتكررة ضدّ وطننا ومواطنينا".

وأشار إلى أنّ "قيادة الجيش طلبت من لجنة الإشراف على وقف الأعمال العدائية (Mechanism) وضع حد لانتهاكات العدو الإسرائيلي المتمادية، كما تتابع القيادة هذه الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل."
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: السلوك التصعيدي الإسرائيلي خرق جسيم للقرار 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية
lebanon 24
30/10/2025 13:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
خرق جديد في جنوب لبنان... هذا ما قام به العدوّ
lebanon 24
30/10/2025 13:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: الغارات جنوبًا اعتداء سافر على السيادة
lebanon 24
30/10/2025 13:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إلقاء العدوّ منشورات تحذيريّة فوق معمل في الجنوب... هذا ما قام به الجيش
lebanon 24
30/10/2025 13:13:27 Lebanon 24 Lebanon 24

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

قوة الأمم المتحدة المؤقتة

مديرية التوجيه

الأمم المتحدة

لجنة الإشراف

مبنى البلدية

قيادة الجيش

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:52 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:56 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:44 | 2025-10-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-10-30
06:54 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:44 | 2025-10-30
06:34 | 2025-10-30
06:30 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24