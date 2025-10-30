24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني
Lebanon 24
30-10-2025
|
06:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
نائب رئيس
المجلس الإسلامي
الشيعي
الأعلى العلامة الشيخ
علي الخطيب
اتصالًا هاتفيًا برئيس بلدية بليدا حسان حجازي، قدّم خلاله التعازي باستشهاد الموظف البلدي إبراهيم سلامة الذي قضى برصاص قوات
الاحتلال
الإسرائيلي
خلال اقتحامها البلدة الليلة الماضية.
Advertisement
وأكد الشيخ الخطيب أن "استشهاد سلامة يكشف مجددًا عن طبيعة العدوان الصهيوني المستمر وجرائمه المتكررة بحق المدنيين"، معتبرًا أن ما جرى "يحمّل السلطات
اللبنانية
والمجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل لردع هذا العدوان"، وداعيًا الحكومة إلى تقديم شكوى فورية إلى
مجلس الأمن الدولي
، خصوصًا أن الجريمة استهدفت موظفًا رسميًا في الإدارة اللبنانية كرّس حياته لخدمة بلدته.
وأشار الخطيب إلى أن "ما ارتكبته قوات الاحتلال ليس غريبًا، فـتاريخ الكيان الصهيوني حافل بالمجازر والاعتداءات منذ نشأته بدعم من الاستعمار، وما جرى في
لبنان
وغزة خلال العامين الماضيين دليل جديد على طبيعته العدوانية التي لا يمكن التعايش معها".
مواضيع ذات صلة
أرسلان: خطف نساء الدروز جريمة إرهابية وحشية وعلى العالم التحرّك
Lebanon 24
أرسلان: خطف نساء الدروز جريمة إرهابية وحشية وعلى العالم التحرّك
30/10/2025 21:42:59
30/10/2025 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: آثار العدوان الاسرائيلي فجرا على بلدية بليدا وإعدامه الشهيد إبراهيم سلامة في فراشه
Lebanon 24
بالصور: آثار العدوان الاسرائيلي فجرا على بلدية بليدا وإعدامه الشهيد إبراهيم سلامة في فراشه
30/10/2025 21:42:59
30/10/2025 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بري: ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي لا يمكن لجمه بالإدانة
Lebanon 24
بري: ما حصل في بليدا والعديسة والعدوان الجوي لا يمكن لجمه بالإدانة
30/10/2025 21:42:59
30/10/2025 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتّجاه أطراف بلدة بليدا ومزرعة بسطرة
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتّجاه أطراف بلدة بليدا ومزرعة بسطرة
30/10/2025 21:42:59
30/10/2025 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
المجتمع الدولي
مجلس الأمن
علي الخطيب
الإسرائيلي
علي الخطي
نائب رئيس
اللبنانية
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
Lebanon 24
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:49 | 2025-10-30
30/10/2025 02:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:44 | 2025-10-30
30/10/2025 02:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-10-30
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:00 | 2025-10-30
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
14:54 | 2025-10-30
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:49 | 2025-10-30
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:44 | 2025-10-30
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:33 | 2025-10-30
في آخر تصريح له... هذا ما قاله غراهام عن الجيش و"حزب الله"
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24