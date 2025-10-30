الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني

Advertisement

أجرى المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ اتصالًا هاتفيًا برئيس بلدية بليدا حسان حجازي، قدّم خلاله التعازي باستشهاد الموظف البلدي إبراهيم سلامة الذي قضى برصاص قوات خلال اقتحامها البلدة الليلة الماضية.وأكد الشيخ الخطيب أن "استشهاد سلامة يكشف مجددًا عن طبيعة العدوان الصهيوني المستمر وجرائمه المتكررة بحق المدنيين"، معتبرًا أن ما جرى "يحمّل السلطات والمجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل لردع هذا العدوان"، وداعيًا الحكومة إلى تقديم شكوى فورية إلى ، خصوصًا أن الجريمة استهدفت موظفًا رسميًا في الإدارة اللبنانية كرّس حياته لخدمة بلدته.وأشار الخطيب إلى أن "ما ارتكبته قوات الاحتلال ليس غريبًا، فـتاريخ الكيان الصهيوني حافل بالمجازر والاعتداءات منذ نشأته بدعم من الاستعمار، وما جرى في وغزة خلال العامين الماضيين دليل جديد على طبيعته العدوانية التي لا يمكن التعايش معها".