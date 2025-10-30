Advertisement

لبنان

الخطيب: جريمة بليدا تكشف وحشية العدوان الصهيوني

Lebanon 24
30-10-2025 | 06:44
أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اتصالًا هاتفيًا برئيس بلدية بليدا حسان حجازي، قدّم خلاله التعازي باستشهاد الموظف البلدي إبراهيم سلامة الذي قضى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة الليلة الماضية.
وأكد الشيخ الخطيب أن "استشهاد سلامة يكشف مجددًا عن طبيعة العدوان الصهيوني المستمر وجرائمه المتكررة بحق المدنيين"، معتبرًا أن ما جرى "يحمّل السلطات اللبنانية والمجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل لردع هذا العدوان"، وداعيًا الحكومة إلى تقديم شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، خصوصًا أن الجريمة استهدفت موظفًا رسميًا في الإدارة اللبنانية كرّس حياته لخدمة بلدته.

وأشار الخطيب إلى أن "ما ارتكبته قوات الاحتلال ليس غريبًا، فـتاريخ الكيان الصهيوني حافل بالمجازر والاعتداءات منذ نشأته بدعم من الاستعمار، وما جرى في لبنان وغزة خلال العامين الماضيين دليل جديد على طبيعته العدوانية التي لا يمكن التعايش معها".
