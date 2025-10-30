Advertisement

لبنان

إقفال محلات لسوريين في الشمال.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-10-2025 | 07:58
في إطار حملتها لمكافحة المخالفات، نفذت دورية من الأمن العاممركز الضنية الإقليمي حملة ميدانية في بلدة سير قضاء الضنية، أسفرت عن إقفال محلين تجاريين يديرهما مواطنان سوريان، حسب مندوبة "لبنان24".
جاءت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع مكتب معلومات الأمن العام في الشمال وبإشراف القضاء المختص، بسبب مخالفة القائمين على المحلين لأنظمة الإقامة والعمل.

وتم خلال الحملة تشميع محل متخصص في تصليح الدراجات النارية، وآخر للحلاقة الرجالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع المؤسسات غير المرخصة في مختلف المناطق اللبنانية.
