إقفال محلات لسوريين في الشمال.. إليكم التفاصيل

في إطار حملتها لمكافحة المخالفات، نفذت دورية من – الإقليمي حملة ميدانية في بلدة سير ، أسفرت عن إقفال محلين تجاريين يديرهما مواطنان سوريان، حسب مندوبة " ".جاءت الحملة، التي نُفذت بالتنسيق مع في وبإشراف المختص، بسبب مخالفة القائمين على المحلين لأنظمة الإقامة والعمل.وتم خلال الحملة تشميع محل متخصص في تصليح الدراجات النارية، وآخر للحلاقة الرجالية، في خطوة تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضبط أوضاع المؤسسات غير المرخصة في مختلف المناطق .