24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
9
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"المال والموازنة" تنهي النقاش العام لموازنة 2026 وتستعد لدراسة المواد القانونية
Lebanon 24
30-10-2025
|
08:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
لجنة المال
والموازنة جلسة برئاسة
النائب إبراهيم كنعان
لمناقشة مشروع موازنة 2026، بحضور وزير المال ياسين جابر ووفد من النواب، إضافة إلى مديرة الموازنة كارول أبي خليل.
Advertisement
بعد انتهاء
النقاش
العام، أعلن كنعان أن الجلسة المقبلة ستخصص لـ"فزلكة الموازنة ودراسة المواد القانونية"، وقال إن المفاوضات قائمة مع
صندوق النقد الدولي
، ولا تزال بعض النقاط قيد البحث، خصوصًا ما يتعلق بالمصارف والمودعين. وشدد على ضرورة حماية الودائع القانونية المشروعة، مع تحميل الأطراف المسؤولة عن الانهيار الدولة،
مصرف لبنان
والمصارف مسؤولياتها كاملة.
وأشار إلى تقدم ملموس مع
البنك الدولي
، مع استعداد مسؤوليه لزيارة
لبنان
الأسبوع المقبل لمناقشة مشاريع تمويل طويلة الأجل في مجالات الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، والتي تتطلب تشريعًا واتفاقيات داعمة لتطوير وإعادة تأهيل الشبكات الحيوية.
واعتبر كنعان أن الإصلاح الضريبي بحاجة إلى ورشة شاملة بعيدًا عن رفع الرسوم والضرائب على المواطنين لتغطية العجز، مؤكدًا رفض اللجنة لأي استحداث لضرائب أو رسوم جديدة إلا بعد مناقشة مشاريعها وفاعليتها ومصلحة المجتمع.
وتمت مناقشة ضرورة إعادة هيكلة القطاع العام وإيجاد حلول للرواتب والمساعدات الاجتماعية، خصوصًا بعد خمس
سنوات من
الانهيار الاقتصادي. وأكد كنعان أن اللجنة سبق لها دراسة هذا الموضوع وإصدار تقارير بشأنه، وأن الإصلاح يجب أن يكون واضحًا وحقيقيًا لضمان تطوير الإدارة العامة وتحسين أداء القطاع.
كما تناولت الجلسة أيضًا موضوع الأملاك البحرية، بالإضافة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف لبنان، بما في ذلك إيقاف حسابات جمعيات أهلية في القرى الحدودية، وهو ما اعتبره النواب خطوة غير مبررة قانونيًا.
وأشار كنعان إلى أن اللجنة ستدرس الفزلكة فور ورودها قبل الانتقال إلى دراسة المواد القانونية للموازنة، مؤكدًا أهمية الالتزام بالشفافية وتوفير حلول عادلة للمواطنين والقطاع العام.
بدوره، طالب النائب
علي فياض
بدعوة حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لتوضيح المستند القانوني الذي استند إليه في هذه القرارات، وتفسير دوافعها والخلفيات الدولية المحتملة. وأكد أن هذه الحسابات تُستخدم لجمع التبرعات لدعم الأهالي في القرى الحدودية وليس لها أي نشاط سياسي.
مواضيع ذات صلة
وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2026 إنما تحسبن للجباية (NBN)
Lebanon 24
وزير المال ياسين جابر: لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2026 إنما تحسبن للجباية (NBN)
30/10/2025 21:44:27
30/10/2025 21:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
Lebanon 24
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
30/10/2025 21:44:27
30/10/2025 21:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2026
Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر مشروع موازنة العام 2026
30/10/2025 21:44:27
30/10/2025 21:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين تسلّم الأمانة العامة ملاحظاتها على موازنة 2026
Lebanon 24
نقابة خبراء المحاسبة المجازين تسلّم الأمانة العامة ملاحظاتها على موازنة 2026
30/10/2025 21:44:27
30/10/2025 21:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب إبراهيم كنعان
صندوق النقد الدولي
البنك الدولي
النقد الدولي
مصرف لبنان
لجنة المال
علي فياض
سنوات من
تابع
قد يعجبك أيضاً
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
Lebanon 24
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:30 | 2025-10-30
30/10/2025 03:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
15:00 | 2025-10-30
30/10/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
Lebanon 24
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:54 | 2025-10-30
30/10/2025 02:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
Lebanon 24
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:49 | 2025-10-30
30/10/2025 02:49:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
Lebanon 24
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:44 | 2025-10-30
30/10/2025 02:44:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
Lebanon 24
داخل منزله في سن الفيل... هذا ما فعله سوريّ بقاصرٍ
11:54 | 2025-10-30
30/10/2025 11:54:34
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
Lebanon 24
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)
03:40 | 2025-10-30
30/10/2025 03:40:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
عن إمكانية "الحرب" في لبنان.. أمرٌ كشفه تقرير إسرائيليّ
16:03 | 2025-10-29
29/10/2025 04:03:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
Lebanon 24
بعد موقف عون بصدّ الاعتداء.. هل تبدأ حرب "لبنان ضد إسرائيل"؟
09:00 | 2025-10-30
30/10/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
خبير إسرائيلي يكشف "وضع حزب الله".. ماذا قال؟
17:42 | 2025-10-29
29/10/2025 05:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-10-30
جعجع: برّي ليس الحكم بل الأكثريّة في الهيئة العامّة
15:00 | 2025-10-30
تقريرٌ إسرائيليّ يتحدّث عن إستعادة "حزب الله" لقوّته.. وهذا ما قاله عن "ربط" لبنان وغزة
14:54 | 2025-10-30
هل ستُكثّف إسرائيل هجماتها في لبنان؟.. إليكم ما كشفته هيئة البثّ الإسرائيليّة
14:49 | 2025-10-30
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
14:44 | 2025-10-30
إتّهام إسرائيليّ... ماذا قيل في تل أبيب عن "اليونيفيل"؟
14:33 | 2025-10-30
في آخر تصريح له... هذا ما قاله غراهام عن الجيش و"حزب الله"
فيديو
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
Lebanon 24
هتف "عاش لبنان" تحت المطر.. لحظات تاريخية لـ"البابا" بولس السادس في لبنان
12:00 | 2025-10-28
30/10/2025 21:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
30/10/2025 21:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
30/10/2025 21:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24