لبنان

للتعامل مع "حزب الله".. نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً

Lebanon 24
30-10-2025 | 08:53
كشفت قناة عبرية اعتزام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع أمني طارئ، مساء اليوم الخميس، لتحديد آليات التعامل مع "حزب الله".
وذكرت قناة "آي 24"، أن الاجتماع يشمل إلى جانب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في تل أبيب.

وأضافت: "يأتي الاجتماع الطارئ على خلفية التصعيد في القطاع الشمالي، وفي ظل اقتراب إسرائيل من نقطة الحسم بشأن الخطوات الآتية في ضوء انتهاكات "حزب الله".
 
وأوضح تقرير القناة أن النقاش خلال الاجتماع لن يقتصر على "التهديدات الشمالية فقط"، بل يتطرق إلى "التدخل المصري المتزايد في لبنان".

وأشارت إلى الزيارة التي قام بها مدير الاستخبارات العامة المصرية اللواء حسن رشاد إلى بيروت أمس الأربعاء، بعد أسبوع واحد فقط من لقائه رئيس الوزراء نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ديفيد زيني.

وألمحت إلى لقاء السفير المصري لدى لبنان الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام أمس الأربعاء.

وخلصت إلى وصف هذه اللقاءات بـ"نشاط دبلوماسي مكثف من جانب القاهرة". (ارم نيوز) 
