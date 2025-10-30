للتعامل مع "حزب الله".. نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً طارئاً



وذكرت قناة "آي 24"، أن الاجتماع يشمل إلى جانب يسرائيل كاتس، قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في تل أبيب.



وأضافت: "يأتي الاجتماع الطارئ على خلفية التصعيد في القطاع ، وفي ظل اقتراب من نقطة الحسم بشأن الخطوات الآتية في ضوء انتهاكات "حزب الله". كشفت قناة عبرية اعتزام بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع أمني طارئ، مساء اليوم الخميس، لتحديد آليات التعامل مع " ".وذكرت قناة "آي 24"، أن الاجتماع يشمل إلى جانب يسرائيل كاتس، قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في تل أبيب.وأضافت: "يأتي الاجتماع الطارئ على خلفية التصعيد في القطاع ، وفي ظل اقتراب من نقطة الحسم بشأن الخطوات الآتية في ضوء انتهاكات "حزب الله".

وأوضح تقرير القناة أن النقاش خلال الاجتماع لن يقتصر على "التهديدات الشمالية فقط"، بل يتطرق إلى "التدخل المصري المتزايد في ".



وأشارت إلى الزيارة التي قام بها مدير الاستخبارات العامة اللواء حسن رشاد إلى أمس الأربعاء، بعد أسبوع واحد فقط من لقائه رئيس الوزراء نتنياهو، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، ديفيد زيني.



وألمحت إلى لقاء السفير المصري لدى لبنان الرئيس جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام أمس الأربعاء.



وخلصت إلى وصف هذه اللقاءات بـ"نشاط مكثف من جانب القاهرة". (ارم نيوز)