المطران إبراهيم استقبل العقيد زاكي وطوني رزق: تأكيد على التعاون الأمني والكنسي

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين المطران إبراهيم مخايل إبراهيم، في مطرانية سيدة النجاة، آمر مفرزة القضائية في العقيد زاكي، يرافقه الرائد طوني أبو رجيلي والنقيب محمد حجازي، في زيارة بروتوكولية تم خلالها البحث في الأوضاع الأمنية في مدينة زحلة ومنطقة وسبل تعزيز التعاون بين والأبرشية للحفاظ على الاستقرار والسلام الأهلي.وأشاد المطران إبراهيم بالجهود التي تبذلها القوى الأمنية في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية، مثمنًا تضحيات عناصرها في حماية المواطنين وصون ، فيما شدّد الجانبان على أهمية التواصل المستمر خدمةً للمصلحة العامة وترسيخًا لثقافة الأمان والعيش المشترك.وفي لقاء آخر، استقبل المطران إبراهيم الرئيس العام للرهبانية المخلصية الأرشمندريت طوني رزق، حيث جرى عرض للأوضاع الكنسية والرعوية، وللتعاون القائم بين الأبرشية والرهبانية في المجالات الروحية والاجتماعية والتربوية.وأشاد المطران بالدور الرعوي والإنساني الذي تقوم به الرهبانية المخلصية في أبرشية زحلة، مهنئًا بقرب إعلان الأب بشارة أبو مراد طوباويًا على مذابح الكنيسة الجامعة، ومعبّرًا عن تقديره للآباء الذين خدموا في رعايا الأبرشية ورحب بالآباء الجدد متمنيًا لهم خدمة مباركة.، شكر الأرشمندريت رزق المطران محبته واستقباله، مؤكدًا استمرار التعاون لما فيه خير الكنيسة والمؤمنين.