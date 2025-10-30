ناصر الدين: العناية التلطيفية خيار إنساني ومستدام لتطوير النظام الصحي في لبنان

Advertisement

افتتح العامة الدكتور ركان ناصر الدين المؤتمر العلمي بعنوان "العناية التلطيفية ودمج الرعاية المنزلية في التغطية الصحية الشاملة" الذي نظمته الجمعية العلمية لاقتصاديات الصحة (ISPOR) في فندق متروبوليتان – الحبتور، بمشاركة عدد من الأطباء والخبراء المحليين والدوليين، بينهم وزير الصحة السابق الدكتور فراس الأبيض ومستشارة للعناية التلطيفية الدكتورة ميغان دوهرتي التي شاركت عبر الإنترنت من .وأكّد الوزير ناصر الدين في كلمته أن الوزارة تدعم إدماج العناية التلطيفية ضمن التغطية الصحية الشاملة، لما تمثله من رعاية إنسانية تخفف عن المريض أعباء العلاج المكلف والإقامات الطويلة في المستشفيات، وتوفر له بيئة منزلية دافئة تتيح له البقاء بين أفراد عائلته. وأوضح أن "العناية التلطيفية ليست استسلامًا، بل هي تقديم الرعاية المناسبة في الوقت والمكان المناسبين"، مشيرًا إلى دورها في تحسين جودة حياة المرضى وخفض كلفة الإنفاق الصحي عبر الحد من زيارات الطوارئ والإدخال غير الضروري إلى المستشفيات.وكشف ناصر الدين أن الوزارة شكّلت فريق عمل وطني يضم جهات طبية وأكاديمية وأهلية لتطوير مقاربة شاملة لتعميم العناية التلطيفية في ، داعيًا إلى شراكة وطنية متكاملة تشمل الجمعيات والمؤسسات الصحية وشركات التأمين والسلطة التشريعية من أجل تبني نماذج رعاية مجتمعية مستدامة.، ثمّن الوزير السابق فراس الأبيض الجهود التي تبذلها ، مؤكدًا أهمية العناية التلطيفية في الحفاظ على كرامة المريض، خصوصًا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة.وأشار إلى أن لبنان من أكثر دول المنطقة حاجة إلى هذه الرعاية، نظرًا لارتفاع أعداد كبار السن ومرضى السرطان، مشددًا على ضرورة تنظيم هذا النوع من الرعاية لضمان سلامة المرضى وتوسيع التغطية لتشمل كل الجهات الضامنة.وفي مداخلة عبر الإنترنت، أكدت الدكتورة ميغان دوهرتي أن خريطة الطريق التي تعتمدها العالمية تنص على ضرورة دمج العناية التلطيفية ضمن أنظمة التغطية الصحية الشاملة، مع مراعاة خصوصية كل بلد وقدرته على تطبيق هذا النموذج وتدريب كوادره الطبية.واختُتم المؤتمر بجلسات حوارية شارك فيها عدد من الخبراء، من بينهم الوزير الأبيض، نقيبة الممرضات والممرضين عبير علامة، والمستشاران في نادين وبيار عنهوري، حيث جرى بحث التحديات الاقتصادية والإنسانية للعناية التلطيفية وسبل تنفيذها بفعالية ضمن النظام الصحي اللبناني.