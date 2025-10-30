واشنطن تُعلن فشل مبادرة إنقاذ لبنان

Advertisement

قالت مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة "إن أضاع فرصة الحل ونتخوف من الأسوأ، والجهود لانتشال لبنان من الانهيار بحوافز اقتصادية وسياسية باتت أمام حائط مسدود".وأكدت المصادر "سعينا لتوفير مناخ يحفز على معالجة جذرية وطوعية للسلاح".واشارت الى "أن خطة الإنقاذ تضمنت مليارات الدولارات من دول خليجية للبنان، وخطة الإنقاذ تضمنت ترتيبات مستلهمة من الاتفاقيات الإبراهيمية".ورأت "أن أطراف رئيسية في فضّلت الحفاظ على الوضع القائم، وتفضيل أطراف لبنانية الوضع الراهن يعني أن لبنان سيظل ".وأفادت المصادر "بأن الدولة الوحيدة التي ترعى منظمة إرهابية أجنبية كجزء أساسي من قيادتها".وقالت "رفض مواجهة الوضع المسلح لـحزب الله يضمن استمرار التآكل المؤسسي بالبلاد". (سكاي نيوز)