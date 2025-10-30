Advertisement

لبنان

واشنطن تُعلن فشل مبادرة إنقاذ لبنان

Lebanon 24
30-10-2025 | 13:19
قالت مصادر دبلوماسية أميركية رفيعة "إن لبنان أضاع فرصة الحل ونتخوف من الأسوأ، والجهود لانتشال لبنان من الانهيار بحوافز اقتصادية وسياسية باتت أمام حائط مسدود".
وأكدت المصادر "سعينا لتوفير مناخ يحفز حزب الله على معالجة جذرية وطوعية للسلاح".
واشارت الى "أن خطة الإنقاذ تضمنت مليارات الدولارات من دول خليجية للبنان، وخطة الإنقاذ تضمنت ترتيبات مستلهمة من الاتفاقيات الإبراهيمية".
ورأت "أن أطراف رئيسية في بيروت فضّلت الحفاظ على الوضع القائم، وتفضيل أطراف لبنانية الوضع الراهن يعني أن لبنان سيظل دولة فاشلة".
وأفادت المصادر "بأن  لبنان بات الدولة الوحيدة التي ترعى منظمة إرهابية أجنبية كجزء أساسي من قيادتها".
وقالت "رفض مواجهة الوضع المسلح لـحزب الله يضمن استمرار التآكل المؤسسي بالبلاد". (سكاي نيوز)
دولة فاشلة

الإبراهيمي

لبنان بات

سكاي نيوز

الدولة ال

سكاي نيو

حزب الله

دبلوماسي

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24