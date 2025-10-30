Advertisement

لبنان

لقاءات لباسيل مع وفود بلدية تناولت شؤوناً إنمائية ومناطقية

Lebanon 24
30-10-2025 | 14:11
استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، رئيس بلدية محطة بحمدون شادي متى، في حضور النائب سيزار أبي خليل، منسقة قضاء عاليه أرليت متى، وأمين سر مجلس القضاء رامي متى.
كما استقبل وفدا من بلدية سفينة الدريب برئاسة جوزيف عبدالله، في حضور النائب جيمي جبور ومنسق قضاء عكار الدكتور علاء مخول.

واستقبل أيضا وفدا من بلدية جديدة غزير القطين برئاسة أيوب مطر، بحضور النائبة ندى البستاني ومنسق هيئة قضاء كسروان الفتوح روي الهوا. (الوكالة الوطنية)
