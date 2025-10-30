لقاءات لباسيل مع وفود بلدية تناولت شؤوناً إنمائية ومناطقية

Advertisement

استقبل رئيس " " النائب ، رئيس بلدية محطة بحمدون شادي متى، في حضور النائب سيزار أبي خليل، منسقة قضاء عاليه أرليت متى، وأمين سر مجلس رامي متى.كما استقبل وفدا من بلدية سفينة الدريب برئاسة جوزيف عبدالله، في حضور النائب جيمي جبور ومنسق قضاء الدكتور علاء مخول.واستقبل أيضا وفدا من بلدية جديدة القطين برئاسة أيوب مطر، بحضور النائبة ندى البستاني ومنسق هيئة قضاء كسروان روي الهوا. (الوكالة الوطنية)