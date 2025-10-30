لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟

أفادت معلومات للـ" " عن أن لقاءً عُقد بين العام اللواء ووفد من قوات "قسد"، بشأن استعادة 11 امرأة لبنانية من الذي يضم نساءً وعائلات لعناصر تنظيم داعش.

Advertisement