Advertisement

لبنان

لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟

Lebanon 24
30-10-2025 | 14:49
A-
A+
Doc-P-1436130-638974558596919365.jpg
Doc-P-1436130-638974558596919365.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات للـ"lbci" عن أن لقاءً عُقد بين المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير ووفد من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بشأن استعادة لبنان 11 امرأة لبنانية من مخيم الهول الذي يضم نساءً وعائلات لعناصر تنظيم داعش.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحجار التقى اللواء شقير وناقش معه ملفات أمنية وإدارية
lebanon 24
31/10/2025 01:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير عرض والسفير البرازيلي العلاقات وسبل التعاون
lebanon 24
31/10/2025 01:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير يستقبل عبد الهادي محفوظ ويؤكدان أهمية التنسيق الإعلامي والأمني
lebanon 24
31/10/2025 01:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما بحثه اللواء شقير وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة
lebanon 24
31/10/2025 01:59:37 Lebanon 24 Lebanon 24

المدير العام للأمن

المدير العام

الديمقراطية

الديمقراطي

مخيم الهول

نظيم داعش

حسن شقير

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:15 | 2025-10-30
17:50 | 2025-10-30
17:21 | 2025-10-30
17:11 | 2025-10-30
16:55 | 2025-10-30
16:38 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24