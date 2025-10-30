22
لبنان
لاستعادة 11 إمرأة لبنانيّة من سوريا... من التقى اللواء شقير اليوم؟
Lebanon 24
30-10-2025
|
14:49
أفادت معلومات للـ"
lbci
" عن أن لقاءً عُقد بين
المدير العام للأمن
العام اللواء
حسن شقير
ووفد من قوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد"، بشأن استعادة
لبنان
11 امرأة لبنانية من
مخيم الهول
الذي يضم نساءً وعائلات لعناصر تنظيم داعش.
