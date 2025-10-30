22
لبنان
جعجع: أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب "القوات"
Lebanon 24
30-10-2025
|
15:30
قال
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
" سمير جعجع، إنّ "رئيس مجلس النواب
نبيه برّي
كان يُريد عقد الجلسة التشريعيّة الثلاثاء، والاتصالات ببعض النواب المستقلين استمرت حتى الدقائق الأخيرة".
وأضاف جعجع للـ"أم تي في"، أنّ "هناك اقتراح قانون معجّل مكرر، ومن غير المقبول أن يبقى 6 أشهر في أدراج المجلس من دون أن يضعه برّي على جدول اعمال الجلسات التشريعيّة".
وتابع أنّ "برّي مؤتمن على الأمور في المجلس النيابي، ولكنّه ليس الحكم فالحكم هو الأكثريّة في الهيئة العامّة".
واعتبر جعجع أنّه "يُحكى عن اتفاق بين برّي ورئيس الحكومة نواف سلام، وهذا ما لمسناه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ووافقنا على تشكيل لجنة لدرس قانون الانتخاب قبل الجلسة المقبلة للحكومة وسنبحث الأمور في إطارها، وإذا تبيّن لنا أن الاتفاق قائم فعلاً فسيكون لنا موقفٌ مختلف".
وردّاً على ما يحكى عن أرنبٍ قد يُخرجه
بري
لاقتراع المغتربين في
لبنان
، قال جعجع: "بدنا نسلخوا لهل أرنب ونشويه".
وسأل: "لماذا لم تُرسل الحكومة حتّى اليوم مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتعديل قانون الإنتخاب؟" وأضاف: "هناك تحالف عريض قوامه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون عون وسلام و"القوات" و"الكتائب" ولكنّ المشكلة أنّ الممارسة في مكان آخر".
وقال جعجع إنّ "رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ"
جبران باسيل
"صاحب مبدأ" في ما يتعلّق بمصالحه".
وتابع: "علينا احترام الاستحقاقات الدستورية والابتعاد عن فكرة التأجيل لمجرّد أنّ أمراً ما لا يعجبنا، ومن هنا إصرارنا على تسريع الأمور وتحديد قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات".
ورأى جعجع أنّ "أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب "القوات
اللبنانية
"، وأكثر فريقٍ يعمل ضدّ مصلحة الطائفة الشيعية هو "
حزب الله
".
