Advertisement

لبنان

جعجع: أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب "القوات"

Lebanon 24
30-10-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1436139-638974578708066049.jpg
Doc-P-1436139-638974578708066049.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، إنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي كان يُريد عقد الجلسة التشريعيّة الثلاثاء، والاتصالات ببعض النواب المستقلين استمرت حتى الدقائق الأخيرة".
Advertisement
 
 
وأضاف جعجع للـ"أم تي في"، أنّ "هناك اقتراح قانون معجّل مكرر، ومن غير المقبول أن يبقى 6 أشهر في أدراج المجلس من دون أن يضعه برّي على جدول اعمال الجلسات التشريعيّة".
 
 
وتابع أنّ "برّي مؤتمن على الأمور في المجلس النيابي، ولكنّه ليس الحكم فالحكم هو الأكثريّة في الهيئة العامّة".
 
 
واعتبر جعجع أنّه "يُحكى عن اتفاق بين برّي ورئيس الحكومة نواف سلام، وهذا ما لمسناه في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء ووافقنا على تشكيل لجنة لدرس قانون الانتخاب قبل الجلسة المقبلة للحكومة وسنبحث الأمور في إطارها، وإذا تبيّن لنا أن الاتفاق قائم فعلاً فسيكون لنا موقفٌ مختلف".
 
 
وردّاً على ما يحكى عن أرنبٍ قد يُخرجه بري لاقتراع المغتربين في لبنان، قال جعجع: "بدنا نسلخوا لهل أرنب ونشويه".
 
 
وسأل: "لماذا لم تُرسل الحكومة حتّى اليوم مشروع قانون إلى المجلس النيابي لتعديل قانون الإنتخاب؟" وأضاف: "هناك تحالف عريض قوامه رئيس الجمهوريّة جوزاف عون عون وسلام و"القوات" و"الكتائب" ولكنّ المشكلة أنّ الممارسة في مكان آخر".
 
 
وقال جعجع إنّ "رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل "صاحب مبدأ" في ما يتعلّق بمصالحه".
 
 
وتابع: "علينا احترام الاستحقاقات الدستورية والابتعاد عن فكرة التأجيل لمجرّد أنّ أمراً ما لا يعجبنا، ومن هنا إصرارنا على تسريع الأمور وتحديد قانون الانتخاب الذي ستُجرى على أساسه الانتخابات".
 
 
ورأى جعجع أنّ "أكثر فريقٍ سياسيٍّ يعمل لمصلحة الشيعة في لبنان هو حزب "القوات اللبنانية"، وأكثر فريقٍ يعمل ضدّ مصلحة الطائفة الشيعية هو "حزب الله".
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
النائب سامي الجميّل: من المستحيل كان أن يمعن لبنان بقيادة تعمل لصالح لبنان والحواجز أمامنا اليوم صغيرة وحصر السلاح ليس لمصلحة فريق بل لمصلحة اللبنانيين
lebanon 24
31/10/2025 01:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: سلاح حزب الله لا يحمي الشيعة إنما يحتمي بهم ويتخذ منهم متراساً
lebanon 24
31/10/2025 01:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من حزب "القوات" زار الامين العام للطاشناق موفدا من جعجع مهنئا
lebanon 24
31/10/2025 01:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هل فعلا تريد "القوات" ترشيح شيعة في الانتخابات؟
lebanon 24
31/10/2025 01:59:44 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

مجلس الوزراء

جبران باسيل

نبيه برّي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

رئيس حزب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:40 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:54 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:15 | 2025-10-30
17:50 | 2025-10-30
17:21 | 2025-10-30
17:11 | 2025-10-30
16:55 | 2025-10-30
16:38 | 2025-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24