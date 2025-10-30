Advertisement

لبنان

خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)

Lebanon 24
30-10-2025 | 16:38
Doc-P-1436165-638974611748891918.jpg
Doc-P-1436165-638974611748891918.jpg photos 0
توفي اليوم الكاتب والشاعر اللبناني اسكندر حبش عن عمر يناهز 62 عامًا.
حبش، من مواليد بيروت عام 1963، كان شاعرًا وصحفيًا ومترجمًا بارزًا.

ساهم في إصدار مجلات شعرية خلال الثمانينات، وكان يشرف على الصفحة الثقافية في جريدة "السفير".

كما صدر له العديد من الترجمات في مجالي الشعر والرواية، من أبرزها رواية "ألف منزل للحلم والرعب" للروائي الأفغاني عتيق رحيمي، و"لست ذا شأن" للكاتب البرتغالي فرناندو بيسوا.
















