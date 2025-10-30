خبر حزين جدًا... وفاة كاتب وشاعر لبناني (صورة)

Advertisement

حبش، من مواليد عام 1963، كان شاعرًا وصحفيًا ومترجمًا بارزًا.ساهم في إصدار مجلات شعرية خلال الثمانينات، وكان يشرف على الصفحة الثقافية في جريدة "السفير".كما صدر له العديد من الترجمات في مجالي الشعر والرواية، من أبرزها رواية "ألف منزل للحلم والرعب" للروائي الأفغاني عتيق رحيمي، و"لست ذا شأن" للكاتب بيسوا.