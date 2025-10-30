خيارات بديلة للتدفئة عن الحطب

مع اقتراب موسم الشتاء وازدياد الحاجة للتدفئة، شهدت أسعار طن الحطب في مختلف المناطق ارتفاعًا ملحوظًا، لتتراوح بين 170 و250 دولارًا للطن، وهو ما وصفه خبراء محليون وفعليون في السوق بالمرتفع جدًا.

هذا الارتفاع يثقل كاهل العائلات خصوصًا في ظل الغلاء المستمر في أسعار المحروقات مثل المازوت، ما يجعل توفير التدفئة خلال الشتاء تحديًا حقيقيًا للكثيرين.





في هذا السياق، لجأ بعض العائلات من ذوي الدخل المحدود جدًا في إلى حلول بديلة للتدفئة، منها استخدام "الصنوبر" أو "الكرادع" كما يُعرف محليًا.

هذه المادة، غير المستعملة لأي غرض آخر، تتميز بسرعة الاشتعال وطول فترة الاحتراق، وتنتج مادة ممتازة للاشتعال يمكن استخدامها بديلاً أو مكملاً للحطب التقليدي.





اعتماد هذه الطريقة، بحسب العائلات، يساعد في تخفيف الأعباء المالية وتأمين تدفئة شتوية مقبولة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة وارتفاع مستمر في تكاليف الطاقة.





ورغم بساطة الحل، إلا أنه يعكس قدرة الأهالي على التكيف والبحث عن طرق مبتكرة لضمان مرور الشتاء بأقل تكلفة ممكنة.