بين الديبلوماسية والميدان… خطوة رئاسية تعيد الاعتبار للسيادة

Advertisement

لا يُقاس التحوّل الذي شهده الموقف اللبناني بمدى صرامة الردّ العسكري، بل بوضوح القرار السياسي الذي أعاد للدولة موقع المبادرة، إذ لم يعُد ممكناً أن تُدار الخروقات بمنطق التوثيق بل أن تُقاس فعالية القرارات الدولية بمدى الاطراف فعلياً بالتطبيق. من هنا، شكّلت الخطوة الرئاسية محطة سياسية متكاملة أعادت رسم موقع الدولة في إدارة الملف الحدودي، بعدما وجّه الرئيس جوزاف عون إلى التصدي لأيّ توغّلٍ إسرائيلي، في ترجمةٍ عمليةٍ لرؤية تعتبر أنّ حماية الأرض ليست استجابةً لحادثٍ آني، بل جوهر الشرعية نفسها. وهكذا استعادت دورها الطبيعي في الميدان، مدعومةً بغطاءٍ سياسي واضح يربط الدفاع بالسيادة وليس بالظرف الأمني.في البعد الدبلوماسي، أعاد القرار اللبناني ضبط العلاقة مع الجهات الدولية المعنية بالقرار 1701، فلبنان الذي حافظ طوال الفترة الماضية على التزام ٍدقيقٍ بقواعد التنسيق مع قوات "اليونيفيل"، وجد نفسه أمام واقعٍ جديد يُحتّم الانتقال من الاكتفاء بالتبليغ إلى المطالبة بالتنفيذ. ومن خلال هذا الموقف، وضع الرئيس جوزاف عون الأمم المتحدة أمام مسؤوليةٍ مباشرة في ضمان تطبيق القرار بحيادٍ كامل، بعدما تحوّل غياب الردع إلى عامل يُشجّع إسرائيل على التمادي. وبهذا، اكتسب البيان بُعداً دبلوماسياً مضاعفاً، إذ لم يكتفِ بإعلان الموقف، بل استخدم القانون الدولي كوسيلة ضغط تُعيد التوازن إلى العلاقة بين والمؤسسات الأممية.ولعلّ توقيت القرار لم يكن تفصيلًا، بل جاء في لحظةٍ تتقاطع فيها الضغوط الميدانية مع الجمود الدبلوماسي. فاستمرار العدوان وتراجع فاعلية الضغوط الدولية وضعا لبنان أمام خيارٍ واحد: استعادة زمام المبادرة. ومن هذه الزاوية، عكس توجيه الرئيس جوزاف عون إدراكاً رسمياً بأنّ إدارة الحدود لا يمكن أن تبقى محصورة بقنوات التنسيق، بل تحتاج إلى قرارٍ سياسي يحدّد أولويات الدولة في التعامل مع التهديدات. وهكذا، تحوّل البيان إلى محطة مفصلية أعادت التوازن إلى الموقف اللبناني، فأعطت للدبلوماسية ما تستحقّه من مساحة، وللميدان ما يحتاجه من وضوح، في معادلةٍ تحفظ الاستقرار من موقع القوة لا من موقع المساومة.في الخلاصة، شكّلت خطوة عون منعطفاً واضحاً أعاد تعريف دور الدولة في حماية حدودها وفي إدارة التوازن بين الردع والالتزام الدولي. فالمقاربة الجديدة لا تهدف إلى تجنّب المواجهة، بل إلى تثبيت الحقّ في الدفاع ضمن منطق الدولة لا خارجه. هي لحظة سياسية تؤكد أنّ السيادة لا تُقاس بحجم الخطاب، بل بقدرة الفعل في الوقت المناسب وبالوسيلة التي تحفظ استقرارها وهيبتها في آن.