لبنان

اسطفان: حذّر من المواجهة العسكرية للجيش مع إسرائيل

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:01
حذر النائب إلياس اسطفان من "دخول الجيش اللبناني في مواجهة مع الجيش الإسرائيلي ما يحتّم العمل برويّة، واعتماد المفاوضات بالطرق الديبلوماسية" مستنكرًا "الاعتداءات الإسرائيلية إلى أقصى الحدود".
النائب اسطفان الذي يزور اوستراليا، أشار في حديث الى "صوت كل لبنان" ، الى ان "المغتربين هناك يشكّلون إحدى أكبر قواعد الانتشار اللبناني في العالم"، لافتا الى أنه" لمس حماسة كبيرة لدى الجالية اللبنانية في اوستراليا للانتخابات النيابية، بحيث يتزايد الإقبال على التسجيل للمشاركة في هذا الاستحقاق" .
