لبنان

سليمان: دعم الجيش واجب وضرورة حصر السلاح بيد الدولة

Lebanon 24
31-10-2025 | 04:35
Doc-P-1436334-638975039195097199.png
Doc-P-1436334-638975039195097199.png photos 0
شدّد الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم على "ضرورة دعم قائد الجيش العماد جوزاف عون في قراره المتعلّق بوجوب تصدّي الجيش لأيّ توغّل إسرائيلي"، مشيدًا بدعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى “استحضار كلّ عناوين الوحدة الوطنية" في هذا الظرف الدقيق.
ورأى سليمان أنّ "هذا الدعم يتطلّب قبل أيّ شيء، الإعلان الفوري عن تسليم السلاح وحصره بيد القوى المسلّحة الرسمية على كامل الأراضي اللبنانية"، مؤكّدًا أنّ "من يحمي الأرض والبيت ويدافع عنهما هو ربّ البيت وصاحب السيادة الوحيد عليهما".
 
العماد ميشال سليمان

العماد جوزاف عون

الوحدة الوطنية

ميشال سليمان

العماد ميشال

قائد الجيش

جوزاف عون

نبيه برّي

