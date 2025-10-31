سليمان: دعم الجيش واجب وضرورة حصر السلاح بيد الدولة

Advertisement

شدّد الرئيس في تصريح اليوم على "ضرورة دعم في قراره المتعلّق بوجوب تصدّي الجيش لأيّ توغّل إسرائيلي"، مشيدًا بدعوة رئيس مجلس النواب إلى “استحضار كلّ عناوين " في هذا الظرف الدقيق.ورأى سليمان أنّ "هذا الدعم يتطلّب قبل أيّ شيء، الإعلان الفوري عن تسليم السلاح وحصره بيد القوى المسلّحة الرسمية على كامل الأراضي "، مؤكّدًا أنّ "من يحمي الأرض والبيت ويدافع عنهما هو ربّ البيت وصاحب السيادة الوحيد عليهما".