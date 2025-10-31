28
لبنان
رجّي: طلبت مساعدة ألمانيا في الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها
Lebanon 24
31-10-2025
|
05:50
A-
A+
قال
وزير الخارجية
والمغتربين يوسف رجّي، "أجريت محادثات بناءة مع وزير خارجية المانيا يوهان فاديفول تناولت الأوضاع في الجنوب وكيف يمكن لالمانيا ان تساعد في التوصل إلى الانسحاب الاسرائيلي ودعم الجيش لإكمال مهمته في حصر السلاح".
وأضاف رجّي: "طلبت مساعدة
ألمانيا
في الضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وشددت على أن الحل الدبلوماسي وليس العسكري هو وحده الكفيل بتحقيق الاستقرار وتثبيت الهدوء في الجنوب".
وأكد أن "
الحكومة اللبنانية
ماضية بتنفيذ قرار حصر السلاح وأن الجيش يواصل مهمته على أكمل وجه، وأن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والإزدهار".
وفي ملف النزوح السوري، طالب رجّي أن "تترافق مساندة موقف
لبنان
مع تشجيع
النازحين
على العودة وتأمين المساعدات المالية لهم في الداخل السوري".
وركز على "أهمية تعزيز التعاون الثقافي والتربوي بين البلدين وتمنيت زيادة المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين".
أما وزير خارجية المانيا، فشدّد على أن "استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الأراضي
اللبنانية
غير مقبول، وأكد "ضرورة احترام اسرائيل سيادة لبنان والتزامها وحزب الله بترتيبات وقف الاعمال العدائية".
واعتبر أن "عدم نجاح لبنان في حصر السلاح سيرسل إشارة سلبية عن عدم قدرة
الدولة اللبنانية
على السيطرة على قرارها".
