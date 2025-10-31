Advertisement

لبنان

الراعي يستقبل الأمين العام للرابطة المارونية في بكركي

Lebanon 24
31-10-2025 | 07:21
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الامين العام للرابطة المارونية المحامي بول يوسف كنعان، في زيارة تم خلالها التطرق الى زيارة  البابا لاوون الرابع عشر، حيث وضع كنعان نفسه في تصرف البطريرك الراعي، و"لا سيما ان بكركي ستكون محطة لقاء فرح بين قداسة البابا وشبيبة لبنان".
وقد استبقى البطريرك الراعي  كنعان الى مائدة الغداء. 

وكان البطريرك الراعي التقى كاهن رعية القديسين سركيس وباخوس في الجديدة - المتن الأب جان بول ابو غزالة ،ثم مديرة المؤسسة البطريركية للإنماء الشامل باتريسيا  صفير.
