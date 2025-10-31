الراعي يستقبل الأمين العام للرابطة المارونية في بكركي

Advertisement

استقبل البطريرك ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، الامين العام للرابطة المحامي بول يوسف كنعان، في زيارة تم خلالها التطرق الى زيارة البابا لاوون الرابع عشر، حيث وضع كنعان نفسه في تصرف البطريرك ، و"لا سيما ان بكركي ستكون محطة لقاء فرح بين قداسة البابا وشبيبة ".وقد استبقى البطريرك الراعي كنعان الى مائدة الغداء.وكان البطريرك الراعي التقى كاهن رعية القديسين سركيس وباخوس في الجديدة - المتن الأب جان بول ابو غزالة ،ثم مديرة المؤسسة البطريركية للإنماء الشامل باتريسيا صفير.