لبنان

تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان

Lebanon 24
31-10-2025 | 08:19
افادت معلومات بانه "بناء على التقرير الذي بثته احدى المحطات التلفزيونية عن بيع شهادات جامعية مزورة، تحرك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار على الفور، وكلف شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراء التحقيقات الأولية في الموضوع، وتحديد هويات المسؤولين عن هذا التزوير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم". (الوكالة الوطنية)
