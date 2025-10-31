تحرك قضائي بعد تقرير عن تزوير شهادات جامعية في لبنان

افادت معلومات بانه "بناء على التقرير الذي بثته احدى التلفزيونية عن بيع شهادات جامعية مزورة، تحرك التمييزي القاضي على الفور، وكلف في قوى الامن الداخلي اجراء التحقيقات الأولية في الموضوع، وتحديد هويات المسؤولين عن هذا التزوير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم". (الوكالة الوطنية)

