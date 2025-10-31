Advertisement

لبنان

قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير

Lebanon 24
31-10-2025 | 10:15
A-
A+
Doc-P-1436469-638975247605361177.jpeg
Doc-P-1436469-638975247605361177.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

   بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي على كل الأراضي اللبنانية لمكافحة الجرائم على اختلافها، رصدت إحدى دوريات مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية أحد أفراد عصابة تنشط بترويج وتجارة المخدّرات، وتجارة الأسلحة، وتبييض الأموال، وهو المدعو

خ. ع. (مواليد عام 2007، سوري) المعروف بـ خالد شاتيلا

الذي استأجر شقّة سكنيّة في عرمون، ويستخدمها كمستودع للأسلحة والمخدّرات، والأموال

بتاريخ 21-10-2025، ونتيجة عمليّات الرصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في بلدة عرمون، على متن سيّارة نوع “تويوتا”، برفقة المدعو

أ. ن. (مواليد عام 1984، لبناني)

بتفتيش شقّة (خ. ع.)، تم توقيف زوجته المدعوّة

د. ك. (عمرها حوالى 19 عامًا، فلسطينيّة) حسب أقوالها

بتفتيشهما والسيّارة، والشقّة السكنيّة، تم العثور على

حوالى /854،66/غ من مادة الكوكايين

حوالى /1،08/ كلغ من مادة الماريجوانا

حوالى /21،37/غ من مادة حشيشة الكيف

/26،700/ حبّة مخدّرة من نوعي Tramadol، وEskanerve

/13/ أنبوبًا تحتوي الـ Ketamine

مبلغ حوالي 25 ألف دولار أميركيّ مليار، وثمانمئة مليون ليرة لبنانيّة

مسدّسين حربيَّيْن، وبندقيّة نوع AKS، ومماشط، وذخائر

ميزان حسّاس، وآلة لعدّ الأموال، وكميّة من العبوات البلاستيكيّة التي تستعمل في فرز وتوضيب المخدّرات، وهواتف خلويّة

أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
Image
مواضيع ذات صلة
بالصورة: من أوقفت قوى الأمن في شاتيلا؟
lebanon 24
31/10/2025 20:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"مطلوب خطير جداً".. من أوقفت قوى الأمن في الشمال؟
lebanon 24
31/10/2025 20:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن توقف سوري ولبناني بتهمة ترويج المخدرات في جبل لبنان
lebanon 24
31/10/2025 20:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صوت قوّي سُمِعَ في وادي خالد... هذه طبيعته
lebanon 24
31/10/2025 20:47:38 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

شعبة العلاقات

اللبنانية

فلسطين

القضاء

بيروت

تويوتا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:31 | 2025-10-31
14:29 | 2025-10-31
14:09 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:03 | 2025-10-31
14:00 | 2025-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24