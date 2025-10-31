قوى الأمن أوقفت السوريّ "خالد شاتيلا".. ما وضعه داخل شقته في عرمون خطير

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في على كل الأراضي لمكافحة الجرائم على اختلافها، رصدت إحدى دوريات مفرزة القضائية في وحدة أحد أفراد عصابة تنشط بترويج وتجارة المخدّرات، وتجارة الأسلحة، وتبييض الأموال، وهو المدعوخ. ع. (مواليد عام 2007، سوري) المعروف بـ خالد شاتيلاالذي استأجر شقّة سكنيّة في ، ويستخدمها كمستودع للأسلحة والمخدّرات، والأموالبتاريخ 21-10-2025، ونتيجة عمليّات الرصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في بلدة عرمون، على متن سيّارة نوع “تويوتا”، برفقة المدعوأ. ن. (مواليد عام 1984، لبناني)بتفتيش شقّة (خ. ع.)، تم توقيف زوجته المدعوّةد. ك. (عمرها حوالى 19 عامًا، فلسطينيّة) حسب أقوالهابتفتيشهما والسيّارة، والشقّة السكنيّة، تم العثور علىحوالى /854،66/غ من مادة الكوكايينحوالى /1،08/ كلغ من مادة الماريجواناحوالى /21،37/غ من مادة حشيشة الكيف/26،700/ حبّة مخدّرة من نوعي Tramadol، وEskanerve/13/ أنبوبًا تحتوي الـ Ketamineمبلغ حوالي 25 ألف دولار أميركيّ مليار، وثمانمئة مليون ليرة لبنانيّةمسدّسين حربيَّيْن، وبندقيّة نوع AKS، ومماشط، وذخائرميزان حسّاس، وآلة لعدّ الأموال، وكميّة من العبوات البلاستيكيّة التي تستعمل في فرز وتوضيب المخدّرات، وهواتف خلويّةأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق، بناءً على إشارة المختصّ.