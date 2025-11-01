Advertisement

لبنان

نائب عكّاري: لن يتمكّنوا من عزلي

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
01-11-2025 | 04:15
يراهن نائب سُنّي في عكار على أنّه "في حال نجح التحالف بين الأحزاب والشخصيات المتناقضة على لائحة واحدة في الدائرة بهدف عزله، فسينقلب عندها السحر على الساحر وسيشهد تعاطفاً شعبياً كبيراً خصوصاً من الشارع المسيحي".
المصدر: لبنان 24
لبنان

خاص

رادار لبنان24

الشارع المسيحي

المسيح

مسيحي

عكار

بيرا

"خاص لبنان24"

