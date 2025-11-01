جعجع يرد على قاسم: إبحث لنا عن وسيط نزيه

Advertisement

ردّ رئيس سمير جعحع على الكلام الأخير للأمين العام لحزب وكتب على منصة اكس: قال الشيخ نعيم إن "أميركا ليست وسيطًا نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان".شيخ نعيم، إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر على وقف اعتداءاتها على وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين.