لبنان

جعجع يرد على قاسم: إبحث لنا عن وسيط نزيه

Lebanon 24
01-11-2025 | 04:48
ردّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعحع على الكلام الأخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وكتب على منصة اكس: قال الشيخ نعيم قاسم إن "أميركا ليست وسيطًا نزيهاً، بل هي الراعية الأساسية للعدوان". 
شيخ نعيم، إبحث لنا عن وسيط نزيه يستطيع أن يُجبر إسرائيل على وقف اعتداءاتها على لبنان وسحب جيشها منه، ونحن لك من الشاكرين.
 
