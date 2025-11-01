خطة مصرية على طاولة البحث في لبنان.. تقرير اسرائيلي يكشف تفاصيلها

ونقلت الهيئة عن مصادر دبلوماسية عربية أنّ "الخطة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من النقاط الخمس التي ما زالت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، مقابل بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب نهر الليطاني".

وتتضمّن "إنشاء آلية تفاوض برعاية عربية تركية تتولّى متابعة تنفيذ الاتفاق وتمنع أيّ خرق له"، بما يضمن إشرافاً ميدانياً عربياً إسلامياً جزئياً بديلاً عن الدور الأممي التقليدي.



كما أوضحت، أنّ الخطّة المصرية تحمل "بُعداً إقليمياً يقوم على ضرورة التنسيق بين طهران والرياض لتحييد عن التجاذبات الإقليمية"، مع الحفاظ على سلاح حزب الله ضمن ما تصفه القاهرة بـ"الخمول الاستراتيجي"، أي من دون استخدامه أو تطويره.

أفادت هيئة البثّ ، اليوم السبت، بأنّ "القاهرة بدأت تحرّكاً دبلوماسياً مكثّفاً في لحظة توتر متصاعدة على - الإسرائيلية، بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة"، وتقوم على توازن بين الأمن والسياسة والإقليم".