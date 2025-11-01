Advertisement

لبنان

الرطوبة منخفضة.. طقس خريفي يسيطر على لبنان في اليومين المقبلين

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:05
A-
A+
Doc-P-1436737-638975921715107060.jpg
Doc-P-1436737-638975921715107060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يُسيطر طقس خريفي مستقر ودافئ نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات ونسبة رطوبة منخفضة.
Advertisement

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين ١٧ و٢٥، في طرابلس بين ١٤ و٢٣ درجة وفي زحلة بين ٨ و٢٠ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: صافٍ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى من دون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات مع نسبة رطوبة منخفضة.

الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال والداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.


الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا.

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
الانقشاع: جيد.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٥ و٥٥%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.
حرارة سطح الماء: ٢٦°م.
الضغط الجوي: ١٠١٨ HPA أي ما يعادل ٧٦٤ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس: ٠٥:٥٧.
ساعة غروب الشمس: ١٦:٤٦.
مواضيع ذات صلة
طقس خريفي وانخفاض طفيف في الحرارة ابتداءً من هذا اليوم
lebanon 24
01/11/2025 15:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
غيوم وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة.. طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان
lebanon 24
01/11/2025 15:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الطقس خريفي مستقر خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
01/11/2025 15:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس خريفي مستقر مع ارتفاع تدريجي في الحرارة
lebanon 24
01/11/2025 15:41:25 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

شروق الشمس

مديرية ال

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:06 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:54 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:06 | 2025-11-01
09:00 | 2025-11-01
08:54 | 2025-11-01
08:46 | 2025-11-01
08:29 | 2025-11-01
08:14 | 2025-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24