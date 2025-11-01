الرطوبة منخفضة.. طقس خريفي يسيطر على لبنان في اليومين المقبلين

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني
، أن يُسيطر طقس خريفي مستقر ودافئ نسبياً على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات ونسبة رطوبة منخفضة.
معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت
بين ١٧ و٢٥، في طرابلس
بين ١٤ و٢٣ درجة وفي زحلة
بين ٨ و٢٠ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: صافٍ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى من دون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات مع نسبة رطوبة منخفضة.
الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال والداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.
الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.
الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا.
الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.
الانقشاع: جيد.
الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٥ و٥٥%.
حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.
حرارة سطح الماء: ٢٦°م.
الضغط الجوي: ١٠١٨ HPA أي ما يعادل ٧٦٤ ملم زئبق.
ساعة شروق الشمس
: ٠٥:٥٧.
ساعة غروب الشمس: ١٦:٤٦.