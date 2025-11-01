الرطوبة منخفضة.. طقس خريفي يسيطر على لبنان في اليومين المقبلين

Advertisement

توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ، أن يُسيطر طقس خريفي مستقر ودافئ نسبياً على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود الـ 6 درجات ونسبة رطوبة منخفضة.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بين ١٧ و٢٥، في بين ١٤ و٢٣ درجة وفي بين ٨ و٢٠ درجة.الطقس المتوقع في لبنان:السبت: صافٍ مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى من دون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات مع نسبة رطوبة منخفضة.الأحد: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا على الجبال والداخل مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل.الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة ومتوسطة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الجبلية فجرا.الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية، ناشطة جنوب البلاد، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.الانقشاع: جيد.الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٥ و٥٥%.حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج.حرارة سطح الماء: ٢٦°م.الضغط الجوي: ١٠١٨ HPA أي ما يعادل ٧٦٤ ملم زئبق.ساعة : ٠٥:٥٧.ساعة غروب الشمس: ١٦:٤٦.