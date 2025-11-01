ادرعي: استهدفنا عنصراً من قوة الرضوان التابعة لحزب الله أمس

Advertisement

أعلن المتحدث باسم الجيش ، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم أمس في وقضى على عنصر في قوة التابعة لحزب الله والذي كان يهم بالترويج لمخططات عديدة نحو إلى جانب قيامه بأعمال لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله"، بحسب قوله.وأضاف، "أنشطة العنصر شكلت تهديداً على ومواطنيها وخرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".وختم: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".بالتوازي، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على شاطئ رأس .كما أفيد عن تحليق للطيران الحربي فوق السلسلة الشرقية لقرى والهرمل.