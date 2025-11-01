Advertisement

لبنان

ادرعي: استهدفنا عنصراً من قوة الرضوان التابعة لحزب الله أمس

Lebanon 24
01-11-2025 | 05:39
Doc-P-1436751-638975942543814085.jpg
Doc-P-1436751-638975942543814085.jpg photos 0
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم أمس في منطقة النبطية وقضى على عنصر في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي كان يهم بالترويج لمخططات عديدة نحو دولة إسرائيل إلى جانب قيامه بأعمال لإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله"، بحسب قوله. 
وأضاف، "أنشطة العنصر شكلت تهديداً على إسرائيل ومواطنيها وخرقاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
وختم: "سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".
بالتوازي، ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية على شاطئ رأس الناقورة.
كما أفيد عن تحليق للطيران الحربي فوق السلسلة الشرقية لقرى البقاع الشمالي والهرمل.


